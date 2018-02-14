В Госдуму внесён законопроект о пожизненном заключении для педофилов
В Госдуму внесён проект закона, который устанавливает пожизненное лишение свободы в качестве меры наказания для педофилов.
«Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая заявила, что данный законопроект внесут в Госдуму.
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