В Госдуму внесён законопроект о пожизненном заключении для педофилов

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В Госдуму внесён проект закона, который устанавливает пожизненное лишение свободы в качестве меры наказания для педофилов.

«Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая заявила, что данный законопроект внесут в Госдуму.

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