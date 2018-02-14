В Госдуму внесут законопроект о пожизненном заключении для педофилов

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В Госдуму внесут законопроект, согласно которому для педофилов будет устанавливаться мера пресечения в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Ирину Яровую.

«Мы устанавливаем пожизненное наказание для тех, кто совершает преступления в отношении малолетних детей, детей, которые находятся в самом беспомощном положении», — сказала Яровая.

Отмечается, что законопроект будет внесён в среду, 14 февраля.

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