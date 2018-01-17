«Совершал преступления с особым цинизмом»: священник Грозовский приговорён к 14 годам колонии за педофилию

Приозерский городской суд Ленобласти приговорил священника и бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» Глеба Грозовского к 14 годам лишения свободы. Экс-настоятеля храма Иоанна Воина признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трёх девочек. Преступления Грозовский совершил в 2011 и 2013 годах в детских православных лагерях, расположенных на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Сам священник уже заявил, что будет обжаловать приговор.

Сегодня Приозерский городской суд Ленинградской области поставил точку в резонансном деле бывшего священника Глеба Грозовского. Он был признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста».

«Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным и по совокупности преступлений приговорить к лишению свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — огласила приговор судья Людмила Яшина.

Также судья постановила, что он должен выплатить по 400 тыс. рублей каждой из семей трёх потерпевших.

Сам Грозовский накануне вынесения приговора, когда ему предоставили последнее слово, заявил, что, по его мнению, «самого события преступления нет как такового» и что он рассчитывает на «человеческое понимание и справедливое решение». Также он ранее не раз говорил, что молится за детей и их родителей, якобы оговоривших его.

Глеб Грозовский во время оглашения приговора в суде

РИА Новости

© Алексей Даничев

Дело бывшего священника и духовника футбольного клуба «Зенит» Глеба Грозовского рассматривалось в закрытом режиме с лета прошлого года.

По версии следствия, в 2011 году Грозовский в православном детском лагере совершил в отношении малолетней девочки «действия сексуального характера», а в 2013 году вновь совершил схожие действия в отношении уже двух девочек 9—10 лет в лагере православного детско-юношеского клуба в Греции.

Как отмечали следователи, свои преступления отец четверых детей совершал «с особым цинизмом и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу возраста».

Перестали ходить в церковь из-за страха

Напомним, уголовное преследование священника началось осенью 2013 года: ГСУ по Санкт-Петербургу и СУ по Ленобласти возбудили уголовные дела о педофилии, объединённые затем в одно производство. Впрочем, сразу после начала расследования священник сбежал из России в Израиль. Он утверждал, что все обвинения в его адрес были сфабрикованы. Так, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он писал, что в материалах дела — эмоции и нет ни одного доказательства вины.

«В ходе следствия вызывали для дачи показаний только обвинителей. Ни вожатых, ни родителей детей, которые были в лагере, тогда как в лагерях находились воспитатели, которые приезжали со своими детьми и видели всё своими глазами, плюс со мной была моя семья и мои четверо детей. По благословению моего епископа я направлен в командировку для помощи в центр для алко- и наркозависимых в Израиль, где и нахожусь по сей день», — писал Грозовский вскоре после начала следствия.

В свою очередь, родители трёх девочек, пострадавших от действий священника Глеба Грозовского, рассказывали, что после произошедшего их дети стали замкнутыми и перестали ходить в церковь из-за страха и разочарования. Одной девочке понадобилась помощь психотерапевта.

Политическое убежище

В октябре 2013 года экс-священник был объявлен в международный розыск, а в апреле 2014 года Генпрокуратура РФ направила запрос на выдачу Грозовского. 21 сентября 2014 года священника задержали в Израиле и заключили под стражу. Однако экстрадирован в Россию он был только в 2016 году.

За время нахождения в израильской тюрьме Грозовский успел сделать несколько громких заявлений: он объявил себя жертвой заговора неких не названных им лиц, а также попросил у израильского правительства политического убежища.

25 января 2017 года бывшему священнику было предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении трёх преступлений, после чего дело было направлено в суд. Летом 2017 года состоялось первое судебное заседание.

Адвокат Глеба Грозовского настаивал, что его подзащитный невиновен, что есть свидетели, которые могут это доказать. Также адвокат жаловался на многочисленные нарушения в ходе следствия.

Однако суд не согласился с доводами защиты и признал Грозовского виновным. 17 января священник был приговорён к 14 годам лишения свободы. Сам Грозовский после заседания успел заявить, что будет обжаловать приговор.