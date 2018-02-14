«Будет выстроена жёсткая вертикаль управления»: новый премьер Дагестана предложил сократить правительство республики

Состав кабинета министров Дагестана можно оптимизировать за счёт его сокращения, считает новый глава правительства Артём Здунов. На встрече с врио главы республики Владимиром Васильевым он предложил уделить приоритетное внимание экономике и финансам, отметив, что рост доходов бюджета позволит решить многие социальные вопросы. Здунов был назначен на должность премьера после задержания врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и других высокопоставленных чиновников. О работе обновлённого кабмина — в материале RT.

Новый глава правительства Дагестана Артём Здунов предложил сократить состав кабмина республики. Об этом сообщает пресс-служба региональных властей.

«Сегодня, 14 февраля, на встрече с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым премьер-министр республики Артём Здунов представил руководителю региона на согласование новую структуру правительства республики», — говорится в сообщении.

Здунов считает, что состав правительства можно сократить «за счёт слияния отдельных функциональных обязанностей и концентрации на отдельных направлениях». Премьер-министр республики пообещал, что «будет выстроена жёсткая вертикаль управления», которая позволит «уделить приоритетное внимание экономике и финансам».

Предполагается, что оба направления будут закреплены за председателем правительства. По словам Здунова, таким образом удастся кардинально повысить эффективность работы кабинета министров.

«По некоторым направлениям считаем целесообразным применить принцип, когда заместитель председателя правительства и министр — одно лицо. Это позволит нам повысить ответственность за данную деятельность, сконцентрировать и ресурсы, и внимание людей, которые будут назначены», — добавил глава правительства.

Также Здунов подчеркнул важность пополнения доходной части бюджета за счёт кратного повышения налоговых платежей и неналоговых доходов. В связи с этим премьер предлагает ввести в новой структуре должность первого заместителя председателя правительства Дагестана.

«Я считаю, что наращивание доходной базы республики — это залог успеха для решения многих социальных вопросов», — отметил Здунов.

С таким подходом согласился Васильев: «Знаю, что в регионе, в котором вы работали, такая методика дала хороший результат, и сейчас в Татарстане за день собирают 1 млрд рублей налогов. Это вызов, это задача, это наш долг».

Врио главы Дагестана призвал сделать особый акцент на таких направлениях, как градостроительная сфера, инфраструктура и энергетика.

Халатность архитектора

Напомним, что 5 февраля в Махачкале были задержаны несколько высокопоставленных чиновников: врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов. Позднее их заключили под стражу. По данным Следственного комитета, причинённый их действиями ущерб превышает 95 млн рублей. Подозреваемые, которым были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), свою вину отрицают.

До этого были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор региональной столицы Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

В частности, Гитинов обвиняется в том, что в 2015 году он составил градостроительный план земельного участка, который нарушал границы участка одного из местных жителей. После иска последнего было принято решение о сносе недостроенного объекта, в результате чего администрации города был причинён ущерб на сумму около 4 млн рублей.

Магомедрасул Гитинов

© Официальный портал Администрации Махачкалы

Кроме того, Гитинов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК («Халатность»).

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«Следствием установлено, что с 2014 года по январь 2018 года Гитинов, вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей, допустил хаотичную застройку города Махачкалы, порчу его архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания населения, в том числе по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям», — говорится в сообщении регионального СК.

Отмечается, что Гитинов проигнорировал градостроительные нормативы, в результате как минимум на 11 объектах застройщики получили разрешительные документации, противоречащие законодательству.

«В результате противоправных действий Гитинова существенно нарушены права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства», — отметили в Следственном комитете.

В халатности обвиняются и служащие Федерального казначейства республики. По данным Генпрокуратуры России, в ходе проверки были выявлены факты незаконного перевода бюджетных средств по государственным и муниципальным контрактам на общую сумму 2,4 млрд рублей.