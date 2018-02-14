Расширение зоны поиска и испытательный полёт: как продвигается расследование крушения Ан-148

В районе крушения Ан-148 будет расширена зона поисков. Об этом в среду сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. Отмечается, что спасатели обнаружили уже более двух тысяч обломков самолёта. Их планируют доставить на экспертизу МАК в Лётно-исследовательский институт имени Громова. Кроме того, лётчики-испытатели института проведут тестовый полёт, ориентируясь на показатели, зафиксированные приборами разбившегося лайнера. О расследовании авиакатастрофы в Подмосковье — в материале RT.

Зона поисков в районе крушения Ан-148 будет расширена с 30 до 50 гектаров. Об этом в среду заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

«Расширяем зону поиска до 50 га. Применяйте новейшие технологии, в том числе беспилотную авиацию, снегоходы, квадроциклы и всё, что у нас есть на оснащении, включая приборы поиска и мониторинга почвы», — заявил Пучков.

На месте происшествия в настоящий момент работают 1,12 тыс. человек. В их распоряжении 199 единиц техники, включая девять беспилотников.

Спасатели уже обнаружили более двух тысяч обломков самолёта. Все они передаются в Лётно-исследовательский институт имени Громова в Жуковском, где комиссия МАК проводит их экспертизу. В Главном управлении МЧС по Московской области отмечают, что большую часть фрагментов спасатели нашли за минувшие сутки — 13 февраля.

Восстановят события

Помимо этого лётчики-испытатели ЛИИ имени Громова собираются провести полёт, который будет имитировать взлёт потерпевшего крушение лайнера.

«В рамках расследования планируется провести имитацию взлёта самолёта Ан-148», — цитирует ТАСС источник в институте.

Собеседник агентства уточнил, что параметры полёта будут идентичны тем данным, которые показывали приборы Ан-148. Во время эксперимента будут отрабатываться разнообразные нештатные ситуации с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем.

Когда именно будет проведено испытание, не уточняется. Вместе с тем подчёркивается, что подобный эксперимент сможет помочь следствию разобраться в причинах катастрофы. Проводить же его будут лётчики, которые имеют достаточный опыт пилотирования как Ан-148, так и других самолётов.

Завершают сборы

Между тем медицинские эксперты уже фактически завершили забор образцов ДНК у родственников жертв.

«В бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы доставлены пробы для опознания 70 погибших», — цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Всего же на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Отмечается, что все фрагменты тел уже доставлены в бюро для экспертизы.

Тем временем психологи МЧС продолжают работу с семьями погибших в авиакатастрофе. В частности, на горячую линию уже поступил 1031 звонок.

«Родственникам погибших 223 раза оказывалась психологическая помощь. Психологи помогают им при оформлении социальных документов, в случае необходимости выезжают в семьи», — рассказали ТАСС в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

Расхождение скоростей

Накануне Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148. После предварительного анализа зарегистрированной информации в МАК высказали версию, что причиной крушения стали неверные данные о скорости полёта лайнера.

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приёмников полного давления. — RT) при выключенном состоянии систем их обогрева», — говорится в сообщении комитета.

Вывод о том, что обогрев приёмников был отключён по время взлёта, специалисты смогли сделать благодаря сохранившимся на аппарате записям с предыдущих 15 полётов. До катастрофы, произошедшей 11 февраля, обогрев датчиков всегда включался.

Для уточнения причин возникшей ситуации с ПДД комиссии МАК предстоит расшифровать речевой самописец. Тогда они смогут оценить действия экипажа и его реакцию на показания приборов. Экспертизе также будут подвергнуты и два двигателя Ан-148.

Что произошло

Напомним, Ан-148 принадлежал авиакомпании «Саратовские авиалинии» и 11 февраля выполнял рейс «Москва — Орск». На его борту находилось 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Самолёт пропал с радаров, а диспетчеры потеряли с ним связь буквально через пару минут после взлёта. Как выяснилось, лайнер, набрав высоту около двух километров, затем стал стремительно падать и рухнул в Раменском районе Подмосковья. Никому их находившихся на борту выжить не удалось.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

При этом, согласно информации СК, сведений о неисправности разбившегося самолёта от экипажа воздушного судна перед полётом не поступало.