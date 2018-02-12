Безбилетники, наркотики и техника без регистрации: чем отметились «Саратовские авиалинии» в судах

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившийся в воскресенье в Подмосковье, обслуживался с нарушениями. Как выяснил RT, перед Новым годом Ространснадзор оштрафовал авиакомпанию за плохое техобслуживание самолёта. Сам же перевозчик часто судился из-за различных нарушений. Так, работников компании и пилотов лишали лицензий, судили за хранение наркотиков, бесплатный провоз пассажиров и мошенничество.

Разбившийся в воскресенье самолёт Ан-148 принадлежал «Саратовским авиалиниям» — компании с небезупречной репутацией. Как выяснил RT, всего три месяца назад, в ноябре минувшего года, проверка Ространснадзора выявила нарушения воздушного законодательства со стороны перевозчика.

Так, 17 ноября минувшего года Ространснадзор в ходе инспекции выявил, что Ан-148 технически обслуживается с недочётами.

В чём именно они заключались — неизвестно: в Ространснадзоре и «Саратовских авиалиниях» от комментариев отказались. Известно лишь, что на устранение нарушений авиакомпании дали месяц. В итоге в середине декабря нарушения, как говорится в отчёте ведомства, были устранены.

Однако сам факт выявления нарушений говорит о том, что техническое состояние самолёта могло не находиться под контролем авиакомпании. Каждый самолёт должен проходить целую серию проверок: от ежедневных технических осмотров (которые проводятся непосредственно перед вылетом) до еженедельных, которые занимают несколько часов.

Существуют четыре типа основных проверок: A-check (раз в месяц или каждые 500 часов налёта), B-check (каждые три месяца), C-check (каждые 15—24 месяцев или 7 500 часов налёта), а также D-check (примерно раз в 12 лет, когда в течение 30—40 дней проверяется весь самолёт, все его узлы и детали).

Как следует из практики Межгосударственного авиационного комитета, который расследует авиакатастрофы, надлежащее техническое обслуживание самолётов лежит в основе безопасности перелётов.

Гендиректор проводил безбилетников

В декабре 2015 года на скамье подсудимых в Кировском районном суде оказался не кто иной, как бывший гендиректор «Саратовских авиалиний» Игорь Третьяков. Против него возбудили уголовное дело после того, как он организовал незаконный перелёт своих родственников.

Речь идёт о рейсе между Саратовом и турецкой Антальей, который совершался по договору авиакомпании с туроператором Coral Travel. В суде была представлена аудиозапись, на которой Игорь Третьяков договаривается о том, что на переполненный борт зайцами возьмут двух его детей.

Более того, дочь Третьякова летела в кабине пилотов, что строго запрещено правилами.

Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В результате суд учёл раскаяние Третьякова и наличие у него несовершеннолетнего ребёнка, приговорив тогда ещё действующего гендиректора авиакомпании к штрафу в размере 140 тыс. рублей.

При кажущейся незначительности нарушения Третьякова подобная халатность в оформлении пассажиров является серьёзным преступлением. Так, например, смертницы, взорвавшие с разницей в минуту два самолёта российских авиалиний в 2004 году, также попали на борт за небольшую взятку сотруднику авиакомпании. Тот позже был приговорён к 1,5 года тюрьмы.

Техника без техосмотра

В ноябре 2015 года Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области вместе с местной прокуратурой выяснили, что «Саратовские авиалинии» используют целый автопарк техники без техосмотров и регистрации.

Всего в документах проверки значатся свыше 30 единиц техники, среди которых трактора, бульдозеры, автоцистерны, погрузчики, снегоуборочные машины, прицепы, разбрасыватели и автолифты.

Большая часть машин не проходила техосмотра, а остальные не были зарегистрированы.

Более того, как следует из материалов суда, «Саратовские авиалинии» за короткий срок повторно попались на этом нарушении, что судья счёл отягчающим обстоятельством.

В результате авиакомпанию обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Запрещённые вещества

Летом 2015 года и осенью 2016 года два сотрудника «Саратовских авиалиний» попали на скамью подсудимых по «наркотической» статье 228 УК.

Первый из работников работал машинистом подъёмно-передвижных подмостей цеха бортового питания авиакомпании. Его обвинили в том, что он вместе с другом продавал марихуану — пакетик массой 6,9 грамма — за 1000 рублей.

В результате неудачливого продавца приговорили к семи месяцам тюрьмы.

Второму сотруднику «Саратовских авиалиний», который работал в авиакомпании пожарным, повезло больше. Он не пытался продавать марихуану — нарвал дикорастущей конопли и засушил для личного употребления. Позже полицейские обнаружили при нём 7 грамм вещества.

Молодой человек был приговорён к штрафу в 15 тыс. рублей.

Оба сотрудника были уволены из «Саратовских авиалиний».

Самые «бдительные» инспекторы

В 2016 году Ространснадзор решил проверить уровень безопасности в аэропорту Саратова: на борт самолёта попытались пронести тест-предмет — коробку чёрного цвета с надписью: «Бомба». В результате ведущий инспектор группы досмотра службы авиационной безопасности «Саратовских авиалиний» без нареканий пропустила проверяющих вместе с предметом через досмотр.

Женщина-инспектор позже попыталась оспорить решение комиссии и суда, которые признали её виновной.

Она заявила, что тест-предмет, по сути, не являлся бомбой: в нём не было заряда взрывчатого вещества и средства инициирования, поэтому инспектор технически не могла определить, что несёт с собой «пассажир». Однако решение суда осталось в силе.

Командир-вор

Героем нелепой криминальной сводки становился также командир одного их экипажей «Саратовских авиалиний». В апреле 2017 года он пришёл в отделение Сбербанка и увидел, что женщина в очереди в банкомат по рассеянности забыла вытащить из лотка для выдачи денег свои 6 500 рублей.

Вместо того чтобы вернуть ей деньги, командир забрал их себе, после чего потратил на свои нужды.

Однако вора выследили по камерам и задержали. Он раскаялся, возместил ущерб потерпевшей, и суд решил прекратить уголовное дело, заставив пилота заплатить штраф в размере 8 тыс. рублей. В суде также стало известно, какова зарплата командира воздушного судна — она составляла 100 тыс. рублей.

Хулиганство и рукоприкладство

Несколько работников «Саратовских авиалиний» фигурировали в уголовных делах о нанесении побоев. Так, летом 2017 года перед судом по статье 116 УК «Побои» предстали бортпроводник авиакомпании Андрей Борисенко и его друг Дмитрий Башмаков. Их обвинили в избиении мужчины. К счастью, побои остались без последствий, а сам потерпевший простил обидчиков, поэтому бортпроводник отделался штрафом в 10 тыс. рублей, но заработал судимость.

Ещё курьёзней история с участием менеджера по логистике и закупкам «Саратовских авиалиний» Григория Савинова и его подруги, работницы комитета по культуре Саратовской области Елены Леонтьевой. Они подрались с соседом по даче из-за того, что тот положил фундамент близко к забору Савинова. В частности, в материалах дела есть следующее описание инцидента: «...Савинов пошёл на него с лопатой. В это время на участок зашла Леонтьева, которая свалила его (потерпевшего. — RT), кричала: «Снимай штаны!», после чего они голым задом протащили его по земле».

Однако последствий у избиения не было, стороны примирились, поэтому уголовное дело было закрыто.

Кража топлива из аэропорта

Весной 2012 года суд приговорил к штрафу в 6 тыс. рублей водителя службы спецтранспорта и аэродромных механизмов «Саратовских авиалиний» за кражу. Как сказано в материалах дела, каждый день после работы водитель с помощью резинового шланга сливал дизельное топливо из баков спецтранспорта и уносил домой, чтобы заправлять своё личное авто.

Всего водитель вынес порядка 250 литров дизтоплива на общую сумму 6107,22 рублей. Из «Саратовских авиалиний», которым был причинён ущерб, работник после этого был уволен.

19-е место в рейтинге

По данным базы «Контур.Фокус», 55% АО «Саратовские авиалинии» принадлежит ООО «Союз-Инвест», единственным владельцем которого является бизнесмен Аркадий Евстафьев. Также Евстафьев занимает должность генерального директора в ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз», которому принадлежит ещё 26,63% акций авиакомпании.

Согласно последней опубликованной финансовой отчётности, выручка АО «Саратовские авиалинии» в 2016 году составила 3,8 млрд рублей, а чистая прибыль – 159 млн рублей.

За последние 12 месяцев авиакомпания заключила 27 контрактов с государственными органами на общую сумму 251 млн рублей.

По данным «Росавиации» на январь 2018 года, в парке авиакомпании находилось два самолёта Embraer ERJ-190, шесть Як-42 и пять Ан-148. По итогам 2017 года авиакомпания заняла 19-е место среди всех российских перевозчиков по числу перевезённых пассажиров (796,4 тыс. человек).

Напомним, самолёт «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днём 11 февраля в Подмосковье. По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлёта из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.