«Применение ядерного оружия маловероятно»: в МЧС представили возможный сценарий войны с Россией

Боевые действия с применением неядерных средств поражения и использованием диверсионно-разведывательных групп — наиболее вероятный сценарий потенциального военного конфликта с Россией. Об этом говорится в опубликованном МЧС России методическом труде. Авторы предполагают, что враг не будет наносить целенаправленные удары для уничтожения мирного населения. Вероятность использования противником оружия массового поражения, включая ядерное, также оценивается как низкая. Какие потенциальные угрозы для жителей России в случае начала войны видит МЧС — в материале RT.

Целенаправленные удары для уничтожения мирного населения и применение оружия массового поражения не входят в наиболее вероятный сценарий потенциального нападения на Россию. Такое положение является исходным при прогнозировании обстановки, говорится в опубликованном Департаментом гражданской обороны и защиты населения МЧС России методическом труде.

«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся», — сказано в документе.

Эксперты ведомства полагают, что наиболее вероятный сценарий военного конфликта включает боевые действия с применением обычных современных средств поражения, в том числе крылатых ракет и авиационных боеприпасов. Также существенной угрозой считается использование противником диверсионно-разведывательных подразделений.

«Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно», — отмечается в документе.

Сообщается, что проведение мероприятий по гражданской обороне при внезапном нападении противника начинается по сигналу «Внимание всем!» с информацией о воздушной или химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления.

Вертолёт МЧС

РИА Новости

© Пресс-служба МЧС по Ленинградской области

При этом Генеральным штабом Вооружённых сил РФ установлены сигналы оповещения о внезапном нападении противника («Ракетная опасность») и о воздушной обстановке («Авиационная опасность»).

Также по теме «До края и обратно»: насколько велика угроза военного конфликта между НАТО и Россией Россия и страны НАТО находятся на грани войны. Такое заявление содержится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая...

После оповещения руководства федеральных органов исполнительной власти и находящихся в их ведении организаций начинаются работы по введению режимов световой и других видов маскировки, организация выдачи населению средств индивидуальной защиты, а также другие необходимые виды работ.

В методическом труде также регламентируется порядок создания объектов гражданской обороны (ГО) и поддержания их в надлежащем состоянии в мирное время.

«Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счёт приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, станций и линий метрополитенов, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты ГО, а также строительства этих объектов. В качестве объектов ГО также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в документе.

Отмечается, что в мирное время объекты гражданской обороны могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

При этом обязательным условием является сохранение возможности приведения объектов ГО в состояние готовности к использованию по назначению в случае необходимости.

Изменение взглядов

Вместе с тем в октябре 2014 года Министерством чрезвычайных ситуаций были сформулированы новые тезисы в отношении эвакуационной политики в случае вооружённых конфликтов. Прежде всего, было предложено отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.

«Изменение взглядов на ведение войн и вооружённых конфликтов, отказ от массированного применения ядерного оружия, развитие систем вооружения, в первую очередь высокоточного, влечёт необходимость изменения подходов к организации защиты населения», — приводит РИА Новости тезисы директора Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России.

Учения МЧС в Хабаровске

РИА Новости

© Игорь Онучин

Эвакуацию населения предлагается осуществлять только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов, как то: радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.

«Вызывает сомнения и целесообразность массовой эвакуации населения из крупных городов. Оптимальна только частичная эвакуация населения из прогнозируемой зоны поражения или заражения, когда другие способы защиты невозможны. Массовая эвакуация будет рассматриваться как исключительный вариант», — говорится на сайте МЧС.

Предполагается, что в современной войне основными целями противника будут пункты управления, информационные центры, критически важные сооружения и объекты жизнеобеспечения населения.

«Мы отошли от таких массовых угроз, которые мы и не исключаем, это ядерные взрывы, применение химического, бактериологического оружия. Акцентировали внимание на том, что в большей степени военные действия в начале XXI века будут обусловлены ракетно-бомбовыми ударами по объектам, находящимся в тылу. Исходя из этого и строится система обеспечения безопасности организаций, которые продолжают работать в военное время, и населения Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, в МЧС полагают, что наиболее вероятными опасностями для гражданского населения будут не поражающие факторы ядерного оружия (ударная волна и радиоактивное загрязнение), а последствия техногенных аварий, возникающих при поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

К таким последствиям в первую очередь относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.