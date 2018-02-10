«Применение ядерного оружия маловероятно»: в МЧС представили возможный сценарий войны с Россией
- Военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота
- РИА Новости
- © Павел Львов
Целенаправленные удары для уничтожения мирного населения и применение оружия массового поражения не входят в наиболее вероятный сценарий потенциального нападения на Россию. Такое положение является исходным при прогнозировании обстановки, говорится в опубликованном Департаментом гражданской обороны и защиты населения МЧС России методическом труде.
«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся», — сказано в документе.
Эксперты ведомства полагают, что наиболее вероятный сценарий военного конфликта включает боевые действия с применением обычных современных средств поражения, в том числе крылатых ракет и авиационных боеприпасов. Также существенной угрозой считается использование противником диверсионно-разведывательных подразделений.
«Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно», — отмечается в документе.
Сообщается, что проведение мероприятий по гражданской обороне при внезапном нападении противника начинается по сигналу «Внимание всем!» с информацией о воздушной или химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления.
- Вертолёт МЧС
- РИА Новости
- © Пресс-служба МЧС по Ленинградской области
При этом Генеральным штабом Вооружённых сил РФ установлены сигналы оповещения о внезапном нападении противника («Ракетная опасность») и о воздушной обстановке («Авиационная опасность»).
После оповещения руководства федеральных органов исполнительной власти и находящихся в их ведении организаций начинаются работы по введению режимов световой и других видов маскировки, организация выдачи населению средств индивидуальной защиты, а также другие необходимые виды работ.
В методическом труде также регламентируется порядок создания объектов гражданской обороны (ГО) и поддержания их в надлежащем состоянии в мирное время.
«Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счёт приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, станций и линий метрополитенов, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты ГО, а также строительства этих объектов. В качестве объектов ГО также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в документе.
Отмечается, что в мирное время объекты гражданской обороны могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
При этом обязательным условием является сохранение возможности приведения объектов ГО в состояние готовности к использованию по назначению в случае необходимости.
Изменение взглядов
Вместе с тем в октябре 2014 года Министерством чрезвычайных ситуаций были сформулированы новые тезисы в отношении эвакуационной политики в случае вооружённых конфликтов. Прежде всего, было предложено отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.
«Изменение взглядов на ведение войн и вооружённых конфликтов, отказ от массированного применения ядерного оружия, развитие систем вооружения, в первую очередь высокоточного, влечёт необходимость изменения подходов к организации защиты населения», — приводит РИА Новости тезисы директора Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России.
- Учения МЧС в Хабаровске
- РИА Новости
- © Игорь Онучин
Эвакуацию населения предлагается осуществлять только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов, как то: радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.
«Вызывает сомнения и целесообразность массовой эвакуации населения из крупных городов. Оптимальна только частичная эвакуация населения из прогнозируемой зоны поражения или заражения, когда другие способы защиты невозможны. Массовая эвакуация будет рассматриваться как исключительный вариант», — говорится на сайте МЧС.
Предполагается, что в современной войне основными целями противника будут пункты управления, информационные центры, критически важные сооружения и объекты жизнеобеспечения населения.
«Мы отошли от таких массовых угроз, которые мы и не исключаем, это ядерные взрывы, применение химического, бактериологического оружия. Акцентировали внимание на том, что в большей степени военные действия в начале XXI века будут обусловлены ракетно-бомбовыми ударами по объектам, находящимся в тылу. Исходя из этого и строится система обеспечения безопасности организаций, которые продолжают работать в военное время, и населения Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.
Таким образом, в МЧС полагают, что наиболее вероятными опасностями для гражданского населения будут не поражающие факторы ядерного оружия (ударная волна и радиоактивное загрязнение), а последствия техногенных аварий, возникающих при поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.
К таким последствиям в первую очередь относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.