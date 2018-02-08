Движение по закону: сотрудникам ДПС запретили отстранять пьяных судей от вождения

Сотрудники ДПС больше не могут привлекать нетрезвых судей к ответственности и составлять на них протоколы. Такие изменения содержатся в новом приказе МВД. Отныне правоохранители должны подготовить рапорт и направить его руководству, после чего эти материалы будут переданы в соответствующие надзорные органы. По мнению экспертов, нововведение позволит разбираться с высокопоставленными нарушителями «наверху, на равных». Об инициативе Министерства внутренних дел — в материале RT.

Инспекторам ДПС запретили составлять протоколы на нетрезвых судей и привлекать их к административной ответственности. Соответствующие изменения содержатся в новом приказе МВД.

В прежней редакции судья приравнивался к рядовому водителю — его могли отстранить от управления автомобилем и направить на медицинское освидетельствование. Однако теперь к судье применяются такие же меры, как и к прокурору.

«При наличии достаточных оснований полагать, что судья или прокурор, управляя транспортным средством, находится в состоянии опьянения, сотрудник в целях обеспечения безопасности других лиц принимает меры к прекращению дальнейшего движения транспортного средства до устранения условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного средства», — говорится в новой редакции документа.

В случае выявления нарушения сотрудник ГИБДД может составить рапорт и передать его своему руководству. В дальнейшем эти материалы направляются в надзорное ведомство.

«У судей должна быть безупречная репутация»

Судей трудно привлечь к дисциплинарной или какой-либо другой ответственности, отметил автоюрист Владимир Титов. «Естественно, сотрудники ГИБДД будут докладывать рапортами вышестоящему руководству, и уже там будут принимать какие-то меры», — пояснил он.

Титов подчеркнул, что у судей должна быть безупречная репутация, они в принципе не должны ездить пьяными и нарушать правила дорожного движения. «Я думаю, что любое нарушение судьи будет разбираться в квалификационной коллегии судей», — предположил эксперт.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Сейчас в случаях, связанных с нарушениями правил дорожного движения высокопоставленными лицами, пострадавшими оказываются сотрудники ДПС, считает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

«Нововведение позволяет просто зафиксировать нарушение и доложить об этом наверх. С чиновниками высокого ранга, с прокурорами, с судьями должны разбираться наверху, на равных», — заявил эксперт.

По его словам, к указанным лицам должны применяться более серьёзные меры.

«И тогда прокурор или судья будет более ответственно относиться (к управлению автомобилем. — RT)... У чиновника, которому захочется пьяным сесть за руль, сразу же возникнет мысль, что овчинка выделки не стоит. А инспекторам надо дать более полные и понятные инструкции, как себя вести в такой ситуации, чтобы не забыть доложить об инциденте, а по определённой форме высылать информацию наверх. И пусть там уже разбираются», — заключил Крохмаль.

Другие изменения

В новой версии приказа также уточнён порядок заполнения документов.

«Процессуальные документы должны заполняться чернилами чёрного, синего или фиолетового цвета от руки либо с использованием печатающего устройства. Текст процессуального документа, выполненный от руки, должен быть разборчивым», — говорится в приказе.

Из текста убрали уточнение, что документы должны заполняться шариковой ручкой, поскольку они, как ранее отметили в МВД, перестают работать на морозе.

Кроме того, в новой редакции документа изменена ответственность за отказ предоставить сотруднику ГИБДД транспортное средство. За невыполнение этого требования водитель должен будет заплатить 500 рублей — такой штраф предусмотрен ст. 12.25 КоАП РФ.

Также, согласно новой версии приказа, сведения, дающие основания подозревать водителя в совершении административного правонарушения, более не являются поводом для остановки. Однако инспектор по-прежнему может проверить документы в случае «выявления признаков нарушения» или при наличии «повода к возбуждению дела об административном правонарушении».

Вежливый инспектор

В октябре 2017 года вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Сотрудникам ДПС, в частности, разрешили останавливать машины для проверки документов не только на постах ДПС, но и в любом месте дороги.

Также был существенно пересмотрен регламент общения инспектора с водителем. Например, автолюбителям запретили передавать документы с «удерживающими устройствами». В то же время сотрудник ДПС теперь должен избегать высказываний «дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений». С его стороны недопустимы «грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление незаслуженных обвинений, оскорбительные выражения или реплики».

Кроме того, инспекторов обязали возвращать водителей к месту остановки после медицинского освидетельствования, пройденного с помощью алкометра. Ранее сотрудники ГИБДД везли водителей только после осмотра в больнице.

Вступивший в силу документ также отменил справки о ДТП, которые страховые компании требовали для урегулирования вопросов об убытках и последующих выплатах.