Общественники поддержали поправки к регламенту ГИБДД, касающиеся судей

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с RT поддержал поправки к регламенту работы автоинспекторов, согласно которым полицейские теперь не могут отстранять нарушивших ПДД судей от вождения и привлекать их к ответственности.

«Дело в том, что нововведение позволяет зафиксировать нарушение, отказ от прохождения освидетельствования и доложить об этом наверх. Я абсолютно полностью такое поддерживаю, поскольку с чиновниками высокого ранга должны разбираться на равных… Но вдобавок к этому ещё надо ужесточить им наказания в два-три, а то и пять раз в сравнении с простыми людьми», — сказал он.

Крохмаль также добавил, что если такая схема будет реализована, то и правонарушений станет меньше.

«У чиновника, которому захочется пьяным сесть за руль, сразу же возникнет мысль, что овчинка выделки не стоит. А инспекторам надо дать более полные и понятные инструкции, как себя вести в такой ситуации, чтобы не забыть доложить об инциденте, а по определённой форме высылать информацию наверх. И пусть там уже разбираются», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что МВД России внесло в регламент работы дорожно-патрульной службы ГИБДД поправки, запрещающие сотрудникам Госавтоинспекции отстранять от управления автомобилем судей в случае их алкогольного опьянения.