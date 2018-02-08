Адвокат прокомментировал запрет отстранять пьяных судей от вождения автомобилей

Почётный адвокат России Владимир Титов в разговоре с RT поделился мнением о поправках к регламенту работы автоинспекторов, согласно которым сокращены полномочия сотрудников ГИБДД при обращении с судьями.

«МВД ввели регламент, судьи у нас облагаются иммунитетом. Работники ГИБДД будут докладывать о подобных случаях в виде рапорта вышестоящему руководству, а там уже будут принимать какие-то меры. Но судьи не должны водить пьяными и пренебрегать правилами дорожного движения, а любое нарушение повлечёт за собой разбирательство в квалификационной коллегии», — заявил Титов.

Ранее ТАСС сообщал, что МВД России внесло в регламент работы дорожно-патрульной службы ГИБДД поправки, запрещающие сотрудникам Госавтоинспекции отстранять от управления автомобилем судей в случае их алкогольного опьянения.