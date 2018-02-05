«Абсолютный приоритет для Минздрава»: какие меры необходимо принять для борьбы с раком в России

Минздрав РФ разрабатывает Национальную онкологическую программу, которая будет действовать до 2030 года. Как сообщили RT в Московском научно-исследовательском онкологическом институте, с 2012 по 2016 год заболеваемость раком в России выросла на 14%, а смертность увеличилась на 2,7%. Эти данные, в частности, свидетельствуют о том, что система диагностики в стране улучшается. Однако, по мнению экспертов, сегодня необходимо решить задачу выявления онкозаболеваний на ранней стадии. О мерах по борьбе с раком — в материале RT.

Министерство здравоохранения России работает над новой Национальной онкологической программой на период до 2030 года. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, выступая 30 января на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Скворцова подчеркнула, что над документом работает всё министерство. Предполагается, что реализация программы позволит поднять качество медицинской помощи и улучшить диагностику рака. Речь идёт, в частности, о системе скринингов и углублённых исследований, а также о применении цифровых технологий. Кроме того, планируется развивать ядерную медицину — будут построены новые центры протонной терапии.

Преобразования запланированы в рамках мер по снижению смертности трудоспособного населения. По словам Скворцовой, по туберкулёзу и сердечно-сосудистым заболеваниям показатели смертности снижены, но по онкологии ситуация остаётся проблемной. Онкологические заболевания являются причиной 15,6% смертей в России. На первом месте по-прежнему находятся сердечно-сосудистые заболевания — на их долю приходится 47,8% смертей.

© Александр Котов / RT

Борьба с онкологическими заболеваниями станет «абсолютным приоритетом» для Минздрава в 2018 году — об этом глава ведомства заявила, выступая ранее на Гайдаровском форуме в Москве.

«Важно отметить, что наряду с государственным финансированием … увеличиваются инвестиции в здравоохранение», — цитирует Скворцову РИА Новости.

Напомним, предыдущая Федеральная национальная онкологическая программа действовала с2009 по 2014 годы, на её финансирование было направлено 47,6 млрд рублей.

Болезнь пожилых

Как сообщили RT в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена, за период с 2012 по 2016 год заболеваемость онкологией в России выросла на 14%. При этом смертность увеличилась на 2,7%. Эти данные, в частности, свидетельствуют о том, что система диагностики рака в России улучшилась.

Такой вывод подтверждается статистикой, представленной в докладе ФГБУ НМИРЦ «Злокачественные новообразования в России в 2016 году (заболеваемость и смертность)». В документе сообщается, что онкологический диагноз был подтверждён в 91,3% случаев. Для сравнения: 10 лет назад этот показатель составлял 81,8%.

© Александр Котов / RT

По данным статистики, у мужчин и женщин чаще всего рак поражает органы мочеполовой системы, на втором месте у мужчин — рак дыхательных органов, а у женщин — молочной железы. При этом в 2016 году онкологические заболевания у женщин диагностировались чаще, чем у представителей сильного пола — 325 763 и 273 585 случаев соответственно.

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Согласно расчётам Российского общества клинической онкологии, больше всего случаев онкозаболеваний выявляется в Архангельской, Псковской, Брянской и Курской областях. Эксперты отмечают, что сегодня от рака в России излечивается более половины пациентов.

Однако смертность в России от онкологических заболеваний всё равно выше, чем в развитых странах. Такие данные в июле 2017 года привела вице-премьер Ольга Голодец.

«В России она составляет 124,4 (на 100 тыс. человек — RT)», — отметила Голодец. Она пояснила, что в странах, находящихся на передовых позициях борьбы с раком, этот показатель сегодня держится на уровне 108,1, а лидером в этой борьбе является Япония — там смертность от онкологических заболеваний составляет 93,8 на 100 тыс. человек.

В России раком болеют 3,5 млн человек, и ежегодно диагностируется около 600 тыс. новых случаев. Успех лечения зависит в первую очередь от своевременной диагностики. Например, выявленный на первой стадии рак вылечивается в 92% случаев, на второй — в 76%, на третьей — в 56%. А вот четвёртая стадия оставляет шансы на жизнь всего 12% больных.

Известно, что риск онкологических заболеваний значительно повышается с возрастом, одновременно растёт и вероятность летального исхода. По прогнозам ВОЗ, к 2035 году рак будет диагностироваться у 24 млн людей на планете, при том что в 2014 году уровень заболеваемости онкологией в мире составлял примерно 14 млн случаев в год. Это тенденция охватывает многие страны и связана с такими объективными факторами, как рост средней продолжительности жизни, совершенствование методов диагностики и увеличение населения на планете.

© Александр Котов / RT

По данным Росстата, средняя продолжительность жизни россиян в 2016 году составила почти 72 года (в 2012 году — 70,2 года). Для сравнения: в Китае этот показатель составил 76 лет, во Франции — около 82 лет, на Кубе — 79,4 года, в Казахстане — 69,4 года.

«Так как средний возраст населения в России не такой, как в развитых странах, для нас корреляция между этим показателем и заболеваемостью раком не так выражена, — пояснил в интервью RT директор Российского общества клинической онкологии Иван Тимофеев. — Но мы тоже сталкиваемся с проблемами в лечении пожилых онкологических больных — это более уязвимая категория, особенно если говорить о людях старше 70 лет. Во многом это происходит из-за установки, согласно которой лечить нужно в первую очередь молодых. При этом рак — это как раз болезнь пожилых».

Проблемы диагностики

В России проводится немало научных исследований, направленных на совершенствование методик лечения рака. Например, сотрудники научного центра при Томском политехническом университете совместно с врачами Института детской онкологии гематологии и трансплантологии разработали специальные микроконтейнеры для доставки препаратов прямо в раковые клетки. Контейнеры сделаны из нетоксичных материалов, разлагающихся в тканях без вреда для организма. С помощью этой разработки в перспективе можно снизить побочные эффекты от раковой терапии для пациентов.

© Александр Котов / RT

Применение новейших технологий и профессионализм российских врачей позволяют добиваться снижения смертности онкобольных в крупных медучреждениях. Как рассказал в марте прошлого года RT глава ФГБУ «НМИРЦ» Андрей Каприн, сотрудникам центра удалось добиться снижения смертности пациентов на 30% всего за год — хотя сюда поступают больные с самыми тяжёлыми и сложными формами заболевания.

Однако серьёзной проблемой остается первичная диагностика рака. Большой резонанс вызвал случай Дарьи Стариковой — жительницы города Апатиты, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Из-за сокращения многих специалистов в городских медучреждениях онкологический диагноз не был поставлен девушке вовремя и болезнь перешла в запущенную стадию.

Сокращение профильных специалистов в небольших поликлиниках и больницах осуществляется в рамках программы оптимизации системы здравоохранения, согласно которой строятся крупные лечебно-диагностические центры областного значения. При этом программа всеобщей диспансеризации, проводимой во всех поликлиниках страны, не помогает улучшить ситуацию с выявлением онкологических болезней, отмечают эксперты.

«По общему анализу крови таких выводов сделать нельзя. Нужно говорить о скрининге, а это совсем другое, — пояснил Тимофеев. — Пока что в России таких программ нет, да и в других странах они только обсуждаются».

Программа скрининга есть в США: там применяют компьютерную томографию, чтобы выявлять у курильщиков рак легкого. А вот в Европе таких программ нет, объяснил эксперт.

Увеличение случаев диагностики рака на ранних стадиях в России Тимофеев связывает с общим прогрессом средств диагностики.

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«Гораздо чаще стали обследовать людей с помощью УЗИ и компьютерной томографии. Бывает, что во время исследования заодно выявляется и рак почки, например, — рассказал эксперт. — И такая тенденция отмечается во всём мире, не только у нас. Но это случайные выявления, а тут необходима специальная программа».

Системный дисбаланс

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин в интервью RT пояснил, что одна из ключевых мер в сфере борьбы с раком — информирование пациентов. Эксперт привёл пример Японии: страна находится на первом месте в мире по уровню заболеваемости этим недугом, но власти буквально обязали население страны регулярно проходить диагностику.

«И удалось достичь прекрасных результатов. Эту работу нужно вести системно», — считает Черёмушкин.

Комментируя ситуацию Дарьи Стариковой из Апатит, эксперт отметил, что это отнюдь не единичный случай, хотя благодаря новым методикам и препаратам российским специалистам в целом удалось добиться снижения смертности от рака.