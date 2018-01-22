Утрата доверия: в ГД предлагают увольнять прокуроров из-за отказа возбуждать дела о непредставлении информации властями

Прокурор, который уклонился от возбуждения дела из-за неправомерного отказа чиновников предоставить информацию гражданам, СМИ и адвокатам, должен быть уволен в связи с утратой доверия. Соответствующей поправкой предлагает дополнить закон «О прокуратуре Российской Федерации» председатель комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Сейчас законом предусмотрена ответственность для чиновников, которые не отвечают на обращения граждан. Однако зачастую прокуроры отказываются заводить подобные дела, отмечает парламентарий. RT ознакомился с текстом предлагаемой поправки.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек разработал поправку в закон «О прокуратуре Российской Федерации».

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Как говорится в документе, с которым ознакомился RT, если прокурор не принял от адвоката, СМИ или обычного гражданина заявление о неправомерном отказе в предоставлении информации со стороны должностных лиц, он может быть уволен в связи с утратой доверия.

Сейчас в КоАП РФ существует статья 5.39, которая предусматривает ответственность за неправомерный отказ гражданину, адвокату или СМИ в предоставлении информации, разглашение которой предусмотрено федеральными законами. Также административным правонарушением считается распространение заведомо недостоверной информации и её несвоевременное предоставление.

Такие дела возбуждаются только прокурором. Однако зачастую правоохранители отказываются заводить их, отмечает в пояснительной записке Бальбек. При этом автор инициативы считает, что ответ от властей бывает крайне важен для россиян и представителей СМИ. Он добавляет, что среди всех обращений, поступающих в его приёмную, лидируют жалобы на отсутствие ответа от органов власти.

«А ведь именно официальная информация, предоставленная государством или органами местного самоуправления на обращения граждан, зачастую и является основой для дальнейшей реализации или защиты гражданами своих законных прав и интересов не только в части рассмотрения их обращений, но и во многих других сферах повседневной жизни», — говорит Бальбек.

«И уклонение чиновника от предоставления такой информации затягивает, значительно затрудняет, а порой просто исключает возможность своевременной реализации и защиты гражданином своих прав, что порождает не только недовольство определённым должностным лицом, но и недоверие граждан ко всем органам власти в целом», — подчёркивает парламентарий.

RT направил запрос в Генпрокуратуру об инициативе депутата, однако на момент написания текста оперативного ответа получить не удалось.

Адвокат из Крыма Александр Задков рассказал RT, что в период с 2015 по 2016 год представлял в суде интересы своего клиента в Краснодарском крае. Чтобы защитить его права, юрист направил множество запросов в органы государственной власти, однако ответов на них он так и не получил. После этого он обратился в прокуратуру с просьбой возбудить административное производство в отношении должностных лиц, однако, по словам адвоката, прокурор также не дал ему ответа. Задков полагает, что если законопроект будет принят, подобные случаи резко сократятся.

«Где я могу брать доказательства? Самый распространённый путь их получения — адвокатский запрос. Получается, здесь я лишён такого права, — объясняет юрист. — За 2015 год я направил порядка 200 обращений. Из них я получил ответы максимум на семь или восемь писем. Прокуроров надо заставить возбуждать такие дела под страхом увольнения».

В соответствии с нынешними законами чиновника могут привлечь к ответственности только в течение трёх месяцев после того, как гражданину или организации не был предоставлен ответ, продолжает адвокат. Поэтому если прокурор проигнорирует обращение, у человека практически не остаётся времени, чтобы повторно написать заявление.

«Там уже срок кончается, человек теряет смысл двигаться дальше — всё равно в отношении этого лица уже нельзя возбудить дело, потому что истёк срок», — объясняет он.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечает, что на сегодняшний день действительно есть проблема непредоставления информации гражданам со стороны органов власти. Однако зачастую люди сами неграмотно составляют обращения или же их сообщения слишком эмоциональны и не содержат конкретики, подчёркивает эксперт.

«Недовольство граждан связано с тем, что на их запросы нет реакции либо она формальная. Мы об этом говорили с президентом, уже есть соответствующие поручения», — объясняет член СПЧ.

«Однако нужно принять во внимание огромный объём заявлений, который поступает со стороны граждан. К нам очень много приходит таких обращений. Даже на нас жалуются. Люди написали нам, например, что все воруют. Потом пишут в прокуратуру, что на их запрос не ответили. Понятно, что у человека душа болит, но ты напиши тогда, кто ворует», — говорит Кабанов.

Ответственность для прокуроров должна наступать только в случае, если речь идёт о запросах, содержащих конкретную информацию, считает эксперт. При этом наказание для правоохранителей стоит смягчить.

«Дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения — это может быть. Если такие случаи повторяются не единожды, человека надо увольнять», — заключил он.

Глава Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев также поддержал идею введения дополнительной ответственности для прокуроров, однако он полагает, что к правоохранителям необходимо применять более широкий спектр санкций, нежели исключительно увольнение.

«На первый раз — выговор, а потом уже увольнение, чтобы человек понял, что он не прав. Не нужно сразу лишать работы профессионала, может быть, у него были какие-то причины, нужно разобраться, — говорит он. — У нас есть более десяти мер взысканий, можно на сотрудника наложить выговор, замечание, лишение отпуска, понижение в должности и так далее. Но я только слышу, что постоянно применяют выговор, строгий выговор или же увольнение. Начальники вместо обучения сразу увольняют. Мы должны искать другие меры воздействия на сотрудников правоохранительного блока».