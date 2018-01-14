«Это уже паранойя»: в России прокомментировали заявления Украины о передаче «заминированной» техники из Крыма

В Киеве выразили опасения в связи с возвращением Россией украинской военной техники из Крыма. Как отметил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, Россия «может заминировать её». В связи с этим, заявил Романенко, украинские эксперты должны проводить тщательную проверку прямо на месте передачи. В российских властных кругах назвали предложение украинского генерала неконструктивным и указали на нежелание Киева выстраивать диалог между странами.

Украинским военным стоит быть весьма бдительными, если они всё-таки решат забрать свою технику из Крыма, — ведь Россия вполне может «заминировать корабли», подлежащие передаче. Такое мнение выразил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Если предположить, что мы можем принять технику, они могут заложить в корабле скрытые взрывные устройства», — заявил он в интервью порталу «Апостроф».

Украинский генерал также рассказал о «послевоенной практике немцев и итальянцев», которые при передаче своих кораблей по репарациям якобы «заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали — со всеми вытекающими последствиями». В качестве примера он привёл инцидент с линкором «Новороссийск», который в 1955 году затонул в Севастополе в результате взрывов неизвестного происхождения.

В связи с этим, считает Романенко, украинские специалисты должны тщательным образом проверить все корабли и самолёты, чтобы исключить возможность диверсий.

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, чтобы принимать её или нет», — отметил украинский военный.

Вместе с тем он признал, что вся находящаяся в Крыму украинская техника устарела.

Компетентность под вопросом

В Москве заявление экс-замначальника Генштаба ВСУ раскритиковали. «Этот генерал хоть бы понимал, что его комментарий прочитают не только гражданские люди, которые, может быть, в каких-то вопросах информированы поверхностно, но и его коллеги. Думаю, уважающий себя военный никогда в жизни такой бред не стал бы озвучивать. Хотя это, возможно, подготовка к участию в КВН. Может, генерал хочет стать капитаном команды там», — заявил RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Становится очень печально за украинскую армию. Понимаю, что хочется приехать под любым предлогом на территорию Крыма, попытаться там что-нибудь разведать. Но представьте себе: мы должны потратить деньги, чтобы установить взрывчатые вещества... и для чего?» — заключил депутат.

Ищут предлоги

Эксперты также считают, что Киев любыми способами пытается избежать необходимости забирать свою технику. Ведь на её транспортировку потребуются определённые средства, а у Украины и так каждая гривна на счету.

«Это уже паранойя у украинских генералов. Это попытка оправдать неспособность Украины забрать свою рухлядь, которая осталась в Крыму. Думаю, что в конечном итоге они так и не заберут её. Ведь это требует определённых расходов. Конечно, они смогут их компенсировать, отправив всё на переплавку. Но в целом овчинка выделки не стоит», — пояснил RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

К тому же, считает он, если украинские власти всё-таки пойдут на этот шаг, это будет означать признание с их стороны Крыма российским.

«Подрывные устройства в головах»

Ситуацию прокомментировал и первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах «скрытых подрывных устройств» — они уже давно сработали», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что с инициативой возобновить передачу оставшейся в Крыму украинской техники президент России Владимир Путин выступил на встрече с главными редакторами российских СМИ 12 января. Вместе с тем тогда он отметил, что состояние оставшихся самолётов, кораблей и бронемашин оставляет желать лучшего, так как всё это время они находились без обслуживания.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что оставшаяся в Крыму украинская военная техника находится в рабочем состоянии и решение о её возврате будет принимать Киев.

Однако не все на Украине оптимистично оценивают состояние оставшейся в Крыму украинской техники. Так, бывший министр обороны страны Юрий Ехануров считает, что она является металлоломом.

«Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году это был металлолом. К сожалению, это всё — уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения», — сказал он.