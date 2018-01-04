«Пассажиропоток восстановится к осени»: Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения между Москвой и Каиром

Президент России Владимир Путин подписал указ, возобновляющий авиаперелёты между Москвой и Каиром. Мораторий на полёты в Египет был наложен в ноябре 2015 года, после крушения над Синаем самолёта компании «Когалымавиа», которое впоследствии было признано терактом. В Ассоциации туроператоров России и Ростуризме считают, что данный шаг является позитивным, но ажиотажа среди россиян не ожидают. Главными направлениями считались чартеры в аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады, которые по-прежнему остаются недоступными. О том, как авиасообщение между столицами повлияет на поток российских туристов, — в материале RT.

В четверг 4 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 года №553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий» следующие изменения: а) пункт 1 дополнить словами «регулярных воздушных перевозок в г. Каир, а также» б) пункт второй дополнить словами «за исключением г. Каира», — говорится в документе, текст которого был опубликован на портале правовой информации.

Reuters

Авиасообщение с египетской столицей возобновлено после почти трёхлетнего перерыва. В ноябре 2015 года над Синаем потерпел крушение самолет российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа. Впоследствии ФСБ России квалифицировала катастрофу как теракт.

Глава Минтранса России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи в середине декабря на встрече в российской столице подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, который был необходимым для возобновления полётов. Тогда Фатхи сообщил, что перелёты между Москвой и Каиром начнутся с 1 февраля.

Нужны разъяснения

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром не вызовет ажиотажа на туристическом рынке России. При этом она отметила, что данный шаг даёт надежду на скорое возвращение чартерного авиасообщения между другими городами России и курортными зонами Египта.

«Открытие авиасообщения между Россией и египетским Каиром — это очень хороший знак, дающий надежду на то, что скоро станут возможны и чартерные рейсы на курорты Красного моря. То, что это сделали не в начале февраля, как обещали, а на месяц раньше, как раз усиливает эти надежды. Зимние каникулы в самом разгаре, поэтому никакого ажиотажа на туристическом рынке не ожидается. Туроператоры смогут спокойно подготовиться и ждать, когда станет возможным чартерное авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами», — приводит слова Ломидзе РИА Новости.

Reuters

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в свою очередь, заявила, что туроператоры рассчитывают получить разъяснения по поводу того, можно ли начать предлагать своим клиентам туры на египетские курорты через Каир.

«В указе от 2015 года были рекомендации туроператорам воздержаться от продажи туров с перелётом с территории России на территорию Египта. Когда туроператоры, строго придерживаясь этого указа, стали предлагать туры на египетские курорты через третьи страны, то есть не напрямую из России в Египет, им дали понять, что этого делать нельзя. После этого туроператоры вообще перестали предлагать египетский турпродукт в любом виде», — напомнила Тюрина.

«Это бюджетное направление»

Главный редактор сайта frequentflyers.ru Илья Шатилин сообщил RT, что несмотря на возобновление перелётов в Каир, туристический поток сможет выйти на полную силу только к осени 2018 года.

«Сообщение с массовыми курортами собираются восстановить не раньше апреля или даже позднее. Февраль-март в этом году будет ещё провален. Летом слишком жарко, поэтому восстановится пассажиропоток в Египет только к осени. Сейчас спрос на это направление небольшой, так как есть только стыковочные билеты, и сейчас туда летают в основном дайверы», — рассказал Шатилин.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин считает, что операторы могут формировать туристический продукт в Египет. В то же время он согласен с тем, что массовым спрос на такие туры не будет.

«Основные направления — это Шарм-эш-Шейх и Хургада. И он (турпродукт. — RT) не будет бюджетным, а все-таки Египет — это массовое бюджетное направление. Да, кто-то поедет до Каира, а потом, возможно, и транзитом на направления Хургады или Шарм-эш-Шейха, но по цене это будет сравнимо со Средиземноморьем», — приводит слова Барзыкина ТАСС.

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Он подчеркнул, что возможность наладить авиасообщения с египетскими курортами напрямую дадут отработанные механизмы обеспечения безопасности и снижения рисков.

Ранее председатель общественного совета при Ростуризме Сергей Марков сообщил RT, что египетская сторона выполнила не все требования по безопасности, чтобы подготовить аэропорты к возобновлению чартерных рейсов на курортные направления.

«Наши службы безопасности требуют, чтобы в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады были созданы отдельные углы для полёта российских туристов, как это было сделано в некоторых европейских аэропортах для американских авиапассажиров после терактов 11 сентября, чтобы ряд функций контроля безопасности курировался российскими гражданами. Пока египтяне полностью не выполнили эти требования, хотя в основном готовы это сделать», — рассказал Марков.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после того, как террористы 31 октября 2015 года взорвали над Синайским полуостровом самолёт A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet). В той авиакатастрофе погибли все 217 пассажиров и семь членов экипажа чартерного рейса 7К-9268 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

За эти два года стороны неоднократно обсуждали возможность возобновления воздушного сообщения между двумя странами. Российские специалисты проводили проверки аэропортов Каира, а также воздушные гавани курортных городов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

В конце ноября в Каире с официальным визитом побывал министр обороны России Сергей Шойгу, а 11 декабря Египет посетил президент России Владимир Путин. После переговоров со своим египетским коллегой Путин заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения с Каиром.