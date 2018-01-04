В АТОР прокомментировали возобновление регулярных рейсов в Каир

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром. Об этом сообщает РИА Новости.

«Открытие авиасообщения между Россией и египетским Каиром — это очень хороший знак, дающий надежду на то, что скоро станут возможны и чартерные рейсы на курорты Красного моря. То, что это сделали не в начале февраля, как обещали, а на месяц раньше, как раз усиливает эти надежды», — рассказала она.

При этом Ломидзе добавила, что ажиотажа на рынке не ожидается, так как туристический сезон в настоящее время в самом разгаре, у туроператоров будет время на подготовку к моменту возобновления чартерных рейсов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возобновление регулярных воздушных перевозок в Каир.

Президент правления Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко прокомментировал НСН возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.