Эксперты прокомментировали возобновление регулярного авиасообщения с Каиром

Президент правления Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко прокомментировал в разговоре с НСН возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.

«На данном этапе открытие направления Каир никак не влияет на поток туристов в Египет: как его не было, так его и не будет», — заявил он.

Как отметил эксперт, пока нет речи о чартерных рейсах в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, думать, что Египет открыли, слишком рано.

«Если даже будет разрешение, большого потока не будет просто потому, что нет свободных ёмкостей», — сказал Давыденко.

Он добавил, что уже идут продажи на Вьетнам, Таиланд и другие зимние направления и снимать борта под Египет никто не станет. В лучшем случае речь идёт о следующем годе, добавил эксперт.

Со своей стороны, пресс‐секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила телеканалу «360», что Каир — совершенно не то направление, которое ждёт туристический рынок.

«Рынок ждёт морских курортов, то есть возобновления чартерного сообщения с Египтом. Только тогда можно будет говорить о возобновлении массового турпотока», — пояснила она.

Вместе с тем она назвала очень позитивной новостью то, что в принципе авиасообщение с Египтом возобновляется.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возобновление регулярных воздушных перевозок в Каир.