Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир

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Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возобновление регулярных воздушных перевозок в Каир.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В декабре Россия и Египет подписали протокол о возобновлении авиасообщения между странами. Ожидается, что оно возобновится с 1 февраля 2018 года.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолёта, на борту которого находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.

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