«Был совершён теракт»: что известно о взрыве в Санкт-Петербурге

Взрыв в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге является терактом, заявил президент России Владимир Путин. Число раненных в результате инцидента увеличилось до 13 человек. По словам вице-губернатора города Анны Митяниной, шестеро пострадавших пока остаются под наблюдением медиков. В компании X5 Retail Group, управляющей сетью супермаркетов, пообещали оказать поддержку всем, кто получил травмы. О последствиях взрыва и состоянии пострадавших — в материале RT.

Взрыв, произошедший накануне в Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекрёсток», является терактом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со служащими Вооружённых сил РФ.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта», — отметил он.

Глава государства также отметил, что поручил ФСБ действовать в рамках закона при задержании злоумышленников.

«Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — добавил Путин.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила, что количество пострадавших в результате взрыва в магазине увеличилось с десяти до 13 человек.

«По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте — 13 человек. Из них от госпитализации отказались пять пострадавших. Остаются в стационарах: (в состоянии. — RT) средней тяжести — пять, удовлетворительном — три», — уточнила Митянина.

По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) December 28, 2017

Позднее она добавила, что два человека были выписаны. Таким образом, под наблюдением медиков остаются шесть человек.

Пострадавших от взрыва приняли три медучреждения города — Елизаветинская, Мариинская и Александровская больницы. Как сообщала пресс-служба вице-губернатора, один из них был выписан в тот же день. Ситуацию взял под свой контроль Минздрав России.

Помощь от компании

Ранее оказать помощь всем, кто получил травмы, пообещали в компании X5 Retail Group, которая управляет сетью супермаркетов.

«Коллектив магазина потрясён тем, что подобное действие совершено на территории торгового зала магазина, и глубоко сочувствует пострадавшим. Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержку всем пострадавшим», — заявил представитель компании.

Он также отметил, что во всех магазинах сети будет усилен контроль за подозрительными предметами.

Радиус действия

Среди получивших ранения — кассир «Перекрёстка». Она была ближе всего к эпицентру взрыва, который произошёл в камере хранения, расположенной рядом с кассовым аппаратом. Кроме неё недалеко от места детонации находились ещё четверо сотрудников магазина. Они от госпитализации отказались.

Между тем на фотографиях, опубликованных Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), видно, что ударной волной был разворочен вестибюль магазина: выбита стеклянная дверь, обрушен навесной потолок, повреждены стеллажи.

По оценкам специалистов-взрывотехников, мощность сработавшего взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

Покушение на убийство

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство нескольких лиц, совершённое общеопасным способом»). Оперативники отрабатывают различные версии произошедшего. К расследованию также привлечён оперативный штаб НАК.

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий», — заявили в информационном центре комитета.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко также поручил следить за ситуацией и оказывать необходимую помощь оперативной группе правительства. Об этом сообщал его пресс-секретарь Андрей Кибитов. В группу, в частности, входят комитеты по безопасности и здравоохранению.

Отмечалось, что сообщение об инциденте на Кондратьевском проспекте, где находится «Перекрёсток», поступило около 19:00.

Хлопок и вспышка

Как рассказал RT один из очевидцев, звук взрыва был слышен за полкилометра от магазина.

«Я услышал взрыв и подошёл к торговому центру. Улица уже была перекрыта, было много пожарных машин и скорой помощи. Вывозили пострадавших. Хлопок я услышал на расстоянии примерно 500 м», — рассказал он.

Те, кто оказался непосредственно в супермаркете, сообщали, что взрыв был оглушительным. За ним последовала голубая вспышка.

«Потом кромешная темнота, куча дыма. <…> Не могу сказать, насколько меня откинуло. Взрывная волна была приличная. У меня рассечена губа, мелкие фрагменты чего-то металлического вытаскивал хирург», — отметила в интервью 78.ru одна из пострадавших, находившаяся в нескольких метрах от места взрыва.

«Мне показалось, что касса взорвалась. Открываю глаза — всё черно, запах гари, взвесь пыли. Взрыв был очень оглушительный. Как волной дало. Ничего не слышу, ватная голова, потом увидела, что сын кричит на меня. Он кричал громко, но я еле слышала. Думаю: мы вдвоём живы. Он подходит ко мне, а у меня пальто горит, стал тушить мне пальто. Потом сотрудники магазина стали искать тех, кто в магазине, пальто мне потушили», — цитирует РЕН ТВ другую потерпевшую.

«А я к кассе подходила. Вспомнила, что забыла кое-что, отхожу в обратную сторону — и взрыв произошёл. Паника началась. Дети плачут, мужчина от боли кричит. Нас через пожарную дверь выпустили. Вся жизнь перед глазами промелькнула», — рассказала RT ещё одна покупательница.