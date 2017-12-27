Устройство с поражающими элементами: 10 человек пострадали при взрыве в супермаркете «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекрёсток» (ТРК «Гигант-Холл») на Кондратьевском проспекте вечером в среду прогремел взрыв. Сдетонировало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, которое находилось в одной из камер хранения магазина. Пострадали десять человек, из них девять были госпитализированы. В Петербург из Москвы отправилась группа следователей и криминалистов. По данным Следственного комитета, рассматриваются все версии случившегося. Возбуждено дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». О том, как произошло ЧП, и о ситуации в городе — в материале RT.

Вечером в среду в супермаркете «Перекрёсток» (ТРК «Гигант-Холл») на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошёл взрыв.

По данным правоохранительных органов, в одной из камер хранения взорвалось неустановленное взрывное устройство. В результате пострадали десять человек, девять из них были госпитализированы.

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, остальные в удовлетворительном или состоянии средней тяжести, уточнила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Последствия взрыва в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге: кадры из супермаркета

После взрыва из торгового центра, где расположен супермаркет, были эвакуированы все посетители.

«В настоящий момент магазин закрыт, покупатели и персонал эвакуированы. На месте происшествия работают специальные службы. Более подробной информации на данный момент нет», — приводит ТАСС слова представителя компании X5 Retail Group.

Один из очевидцев рассказал RT, что услышал взрыв по пути домой за 500 метров от магазина.



«Я услышал взрыв и подошёл к торговому центру. Улица уже была перекрыта, было много пожарных машин и скорой помощи. Вывозили пострадавших. Хлопок я услышал на расстоянии примерно в 500 метров», — рассказал он.

Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва около супермаркета в Санкт-Петербурге

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко отметила, что ведомство проверяет все возможные версии происшествия. Уголовное дело предварительно было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». При этом в ведомстве сообщили, что взорвавшееся устройство было самодельным и начинено поражающими элементами.

Как сообщило ведомство, «по предварительной оценке взрывотехников, произошёл взрыв начинённого поражающими элементами самодельного взрывного устройства». Мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

На место взрыва прибыл руководитель городского следственного управления Александр Клаус. Представитель ведомства также сообщила, что по поручению Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург направлены специалисты центрального аппарата Следственного комитета.

«Для оказания помощи в расследовании происшествия по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства», — приводит слова Петренко РИА Новости.

Очевидец: в магазине не проверяют камеры хранения

Губернатор города Георгий Полтавченко поручил оперативной группе правительства следить за ситуацией.

«Георгий Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства, включая комитеты по безопасности и здравоохранению, об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи», — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова.

«Могло произойти самопроизвольное детонирование»

Ветеран антитеррористической группы «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов в разговоре с RT пояснил, что дело по статье «Покушение на убийство» могло было возбуждено по причине того, что у следственной группы уже есть соответствующая информация.

«У сотрудников, возможно, была оперативная информация. В последнее время стёрлась грань между террором и обыкновенными преступлениями, которая заключается в том, что терроризмом является преступление на идеологической основе. Есть организованная преступность, которая использует такие же методы для устранения своих конкурентов. Сейчас такие происшествия могут участиться, потому что многие из лиц, которые были осуждены в годы разгула преступности в 90-х, сейчас выходят на свободу», — отметил Попов.

Соседи, оказавшиеся на месте взрыва: «Мы пришли помогать»

Эксперт также предположил, что устройство предназначалось для другого преступления или теракта и сработало в супермаркете случайно. При этом он отмечает, что оно могло быть использовано с целью попытки устранения конкретной цели именно в этом месте.

«Могло произойти самопроизвольное детонирование. Преступники тоже ходят в магазин и покупают продукты. Вторая версия — что был объект для преступного посягательства, преступники изучили его распорядок и знали, что он будет в этом магазине. Изготовили устройство, выждали момент, заложили устройство в ячейку, рядом с которой он положил вещи. Расчёт прост: при приближении объекта к камере производится дистанционный подрыв», — пояснил Попов.

«Нужно участвовать в профилактике терактов»

Уголовные дела по таким преступлениям должны открываться по самым жёстким статьям, считает полномочный представитель Адвокатской палаты Европейского союза в России Александр Трещев.

«Когда взрыв происходит в магазине, это больше похоже на теракт, чем на покушение на убийство. Мы живём в условиях, когда террористические акты происходят часто, и нужно возбуждать дела по самым жёстким статьям, а не пытаться следовать какой-то статистике. Я думаю, что правоохранители боятся признать, что упустили инцидент. Люди должны понимать, что такое бывает, и должны приглядывать за теми, кто оставляет сумки в общественных местах, как это происходит в Израиле и других странах, где граждане участвуют в профилактике терактов», — заявил юрист в беседе с RT.

Зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачёв, в свою очередь, предположил, что, возбуждая в экстренном порядке уголовное дело, следователи лишь выполняют процессуальный регламент, а само дело позже может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.

«Вначале возбуждается дело о взрыве нетехногенного характера, после этого обычно возбуждается дело об убийстве, если есть жертвы. Если же речь идёт только о раненых, возбуждается дело о покушении, и по мере расследования выясняется, был ли это неудавшийся подрыв или что-то другое. Объяснить позиции следователей на данный момент сложно», —отметил он.

«Коллектив магазина потрясён»

В компании X5 Retail Group, которая управляет сетями супермаркетов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», после происшествия заявили, что усилят контроль за подозрительными предметами в своих магазинах, в том числе и за теми, которые оставляются в камерах хранения.

Представитель компании отметил, что в настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер «по усилению бдительности персонала».

В пресс-службе X5 Retail Group добавили, что, помимо покупателей, в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались.



«Коллектив магазина потрясён тем, что подобное действие совершено на территории торгового зала магазина, и глубоко сочувствует пострадавшим. Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим», — заключил сотрудник компании.