«Состояние тяжёлое»: СК отложил допрос водителя автобуса, госпитализированного после ДТП у метро «Славянский бульвар»

Следователи продолжают выяснять обстоятельства ДТП с автобусом у подземного перехода станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Сотрудники СКР изъяли данные с камер видеонаблюдения и документы. В рамках дела должен состояться допрос водителя. Однако пока он остаётся в больнице, врачи не допускают к нему оперативников. Как проходит следствие — в материале RT.

Следственный комитет изучает обстоятельства наезда автобуса на людей, который произошёл в подземном переходе рядом со станцией метро «Славянский бульвар». В частности, были изъяты видеозаписи с камер наблюдения и необходимые документы, сообщили в СК.

«К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведён дополнительный осмотр места происшествия», — говорится на сайте Следкома.

РИА Новости

Проверят слова

Помимо этого планируется провести допрос водителя автобуса, 58-летнего Виктора Тихонова, который сейчас находится в больнице. «В настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей», — уточняется в пресс-релизе.

Медики, в свою очередь, сообщают, что пока проведение допроса исключено в связи с тяжёлым состоянием мужчины — во время ДТП он сильно ударился головой.

«У него тяжёлое состояние, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя», — цитирует ТАСС источник в медицинских кругах.

Водитель автобуса В. Тихонов на месте ДТП на западе Москвы

© Агентство городских новостей «Москва»

Между тем сообщается, что переход, где произошёл инцидент, полностью восстановлен и работает в обычном режиме. На место происшествия люди несут цветы и свечки.

Наезд в переходе

ЧП произошло днём 25 декабря 2017 года вблизи станции метро «Славянский бульвар». В автобусе в тот момент помимо водителя находились три пассажира. Судя по тому, что успел сообщил следователям Виктор Тихонов до госпитализации, автобус начал движение сам, как только он убрал ручной тормоз. При этом, по словам мужчины, машина не реагировала на торможение. Водитель отметил, что всё произошло, когда он попытался перепарковать транспортное средство.

В результате ДТП четыре человека погибли, 15 пострадали. Из них девять человек были госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжёлое. Для их родственников власти открыли горячую линию. На неё поступило уже более 100 звонков.

В Национальном союзе страховщиков ответственности сообщили, что родственники погибших получат до 500 тыс. руб. по ОСАГО. Кроме того, власти Москвы заявили, что окажут дополнительную материальную помощь пострадавшим и семьям погибших.

По факту происшествия Следственный комитет открыл уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Торможения не было

После заявления Тихонова на место инцидента выехали представители Группы ГАЗ, которая является производителем автобуса. Согласно их отчёту по результатам проведённой экспертизы, водитель даже не пытался затормозить.

«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — цитирует РИА Новости заявление компании.

Её представители отметили, что анализ деталей происшествия показал, что «в начале движения колёса автобуса были резко вывернуты вправо, автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования».

Проверили всех

Вместе с тем в Минтрансе заверили, что в состоянии водителя никаких отклонений перед рейсом выявлено не было.

Также по теме «Машина не реагировала на торможение»: что могло стать причиной ДТП с автобусом в Москве В Москве четыре человека погибли и 11 пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов. Транспортное средство въехало в подземный...

«Все водители проходят обязательный медицинский осмотр, в ходе которого проверяются основные показатели: давление, наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. Отклонений от нормы выявлено не было», — подчеркнули в ведомстве.

Известно, что Виктор Тихонов работает в «Мострансавто» с 2000 года. Его общий водительский стаж — 20 лет.

Несмотря на это, всем столичным перевозчикам было предписано пройти дополнительную проверку всех систем и оборудования, влияющего на безопасность перевозок.

«По поручению мэра Москвы организована внеплановая проверка автопарков всех перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве — это ГУП «Мосгортранс» и частные перевозчики, которые работают по государственным контрактам. На балансе этих предприятий более восьми тысяч автобусов. Проверка закончена до выхода автобусов на линию — к пяти часам утра. Дополнительную проверку прошли все восемь тысяч автобусов», — рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы.