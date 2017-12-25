Соседи рассказали о характере водителя автобуса, попавшего в ДТП на западе Москвы

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Соседи водителя автобуса, который въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы, рассказали RT о характере мужчины.

«Он не употреблял спиртное. Я ничего плохого о нём сказать не могу… Никто про него плохого не скажет. Он спокойный, уравновешенный, даже голос никогда не повышал», — отметила соседка Ольга.

По словам соседей, водитель автобуса всегда был очень спокойным и никогда не был замечен в каких-то скандалах, его также никогда не видели пьяным.

Ранее водитель автобуса, который попал в ДТП на западе Москвы, рассказал об отказавшей тормозной системе.

25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход у «Славянского бульвара» в Москве. В результате инцидента погибли четыре человека, ещё 11 получили травмы.

СК возбудил дело по факту произошедшего.

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