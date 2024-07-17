«Новый хозяин выбросил нас, как котят, на улицу»: в Волгограде приставы продали жильё местных жителей за небольшие долги

Двое жителей Волгограда лишились жилплощади из-за долгов, не превышающих 180 тыс. рублей. В обоих случаях владельцы квартир узнали, что жильё продано, уже после того, как сделка состоялась. Вместе с тем ФССП и юристы отмечают, что приставы действовали в рамках закона.

37-летний Андрей Белавинцев из Волгограда в 2022 году унаследовал от матери однокомнатную квартиру и долги по кредитным картам общей суммой в 160 тыс. рублей. «Приставы наложили арест на мой банковский счёт и списывали поступавшие туда средства. Я погашал долги по мере возможности», — рассказывает Андрей.

В июне этого года, когда Белавинцеву осталось выплатить 110 тыс. рублей долга, на его банковскую карту поступило почти полтора миллиона рублей, а через день — ещё один миллион. Оказалось, что квартиру Андрея продали судебные приставы за долги, а на карту поступил остаток денег за квартиру после погашения кредитов.

«Я никаких предупреждений не получал, а на свою страницу в «Госуслугах» не заходил. Квартиру за бесценок купил бывший сотрудник ФССП. Мера взыскания несоразмерна задолженности и стоимости имущества, это нарушает законодательные правила самих же судебных приставов. Почему приставов не заинтересовало моё иное имущество в виде 1/3 доли в доме, мотоцикла и бытовой техники, а стала интересна квартира в центральной части города?» — возмущается собеседник RT.

В свою очередь, в ФССП России пояснили, что Белавинцев был уведомлён обо всех процессуальных действиях в рамках исполнительного производства.

«Должнику были направлены уведомления в личный кабинет на портале «Госуслуг», но попыток погасить задолженность он не предпринял. Письма, отправленные должнику, находятся в статусе «прочитано», а это значит, что уведомления должник видел», — сообщили RT в пресс-службе ФССП России.

«Арест несоразмерен в случае, когда стоимость арестованного имущества значительно превышает размер задолженности по исполнительному документу при наличии другого имущества, на которое впоследствии может быть обращено взыскание, — уточнили в ФССП. — В то же время такой арест допустим, если должник не предоставил судебному приставу-исполнителю сведений о наличии другого имущества, на которое можно обратить взыскание. В ходе совершения исполнительных действий установлено, что иное принадлежащее должнику ликвидное имущество, на которое возможно обратить взыскание, отсутствует. Денежные средства с расчётных счетов должника взысканы не были в связи с их отсутствием. Правом указать имущество, на которое должник просит обратить взыскание в первую очередь, он также не воспользовался».

«Снял дверь с петель»

54-летняя жительница Волгограда Ольга Алдавик оказалась в должниках после ДТП в 2021 году. «Мой внук — инвалид. Ему дали место в садике далеко от дома. Но нам нужен был именно этот детсад, там была группа «Особенный ребёнок» для детей с ограниченными возможностями здоровья. И я решила, что сама буду возить внука. Но за четыре года, что я не водила машину, я подрастеряла навыки и совершила ДТП. Машина была родительская, страховки не было. В итоге я была должна 240 тыс. рублей: 160 тыс. водителю, 37 тыс. за экспертизу, а также возмещение судебных расходов», — рассказывает Ольга.

Судебные приставы списали с карты Ольги 20 тыс. рублей, и ещё 40 тыс. Ольга внесла сама. «Я собиралась расплатиться с долгами. Но тут рухнул мой бизнес. У меня была парикмахерская, но рядом открыли сетевой салон, и все мои сотрудники ушли туда. У меня дочь и внук инвалиды, я им помогаю как могу», — продолжает Алдавик.

«Мы все — я, две мои дочери и двое внуков — были прописаны в одной квартире. Но жили там только одна моя дочь и её ребёнок. А я со второй дочерью и её двумя детьми, один из которых инвалид, жила в «двушке», доставшейся от родителей», — объясняет она.

Именно эту двухкомнатную квартиру, как оказалось, выставили на продажу за невыплаченные долги Ольги. По словам собеседницы RT, порталом «Госуслуги» она пользоваться не умеет и уведомления в личном кабинете она не видела. О том, что она лишилась квартиры, собеседница RT узнала лишь от нового владельца.

«Первый звонок поступил в январе 2024 года. Мужчина на том конце провода сообщил, что купил нашу квартиру на торгах. Предупредил, чтобы мы начали готовиться к переезду: после получения им какого-то документа мы должны будем съехать. Я наняла адвокатов. В марте он приехал уже с участковым и велел нам выселяться. Участковый меня забрал в отделение полиции, а дома была моя дочь-инвалид. Покупатель квартиры заставил мою дочь открыть дверь, снял её с петель и увёз. Мы к дверному проёму придвинули шкаф и так провели ночь», — вспоминает Ольга.

По словам Алдавик, на следующий день, когда её не было дома, новый хозяин квартиры привёз дверь, но уже со сменёнными замками. «Он выманил мою дочь в подъезд и закрыл дверь изнутри. Мы ночевали в квартире, где живут моя вторая дочь и её ребёнок. На третий день утром он позвонил снова и сказал: либо вы прямо сейчас забираете вещи, либо я их выбрасываю. Мы приехали, вещи были уже собраны в тюки, а мебель была не разобрана, а сломана. Он просто выбросил нас, как котят, на улицу», — негодует Ольга.

«Закон есть закон»

Юрист Ирина Зуй в беседе с RT отметила, что действия судебных приставов законны. И видел ли должник уведомление на «Госуслугах» — не имеет значения.

«Уведомление на «Госуслугах» приравнивается к официальному уведомлению. Сейчас извещения очень часто не дублируются письмом и не попадают в почтовый ящик. Для пожилых людей это достаточно неудобно, но закон есть закон, и он сейчас гласит: уведомление на «Госуслуги» является обязательным к исполнению», — пояснила Зуй.

Как рассказала эксперт, приставы обязаны сами направлять запросы в банки, в ФНС, в ГИБДД относительно наличия у должника иного имущества на праве собственности: «Однако приставы, по всей видимости, этого не сделали, направили запрос только в Управление Росреестра и увидели эту самую квартиру. И на этом основании выставили квартиру на торги. В принципе, это всё законно, то есть оспорить торги лишь по причине, что приставы не отправили запросы, невозможно».

По словам Ирины Зуй, приставы-исполнители вправе обратить взыскание на квартиру, если это не единственное место жительства должника.

«Невозможно обратить взыскание и продать жильё, если оно является единственным местом жительства должника, за исключением ряда прописанных в законе случаев, — добавила юрист. — В данной ситуации приставы с точки зрения нашего закона поступили абсолютно правомерно. Если дохода у должников никакого не было, другого имущества не было, то, конечно, разумно и логично, что приставы реализовали квартиру. Но если должники работали и получали каждый месяц на карточку зарплату, то можно было бы попытаться оспорить действия приставов, мотивировав это тем, что имеется иной источник дохода. Тогда приставы спокойно могли арестовать счёт, но не реализовывать квартиру, которая заведомо стоит больше, чем этот долг. Таких случаев сейчас много, и в общем, конечно, это следствие крайней правовой неграмотности».