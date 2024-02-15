«Мы были в шоке»: как приставы продают квартиры россиян за мизерные долги

RT рассказывает истории трёх россиян, столкнувшихся с продажей квартир судебными приставами из-за небольших долгов. Почти во всех случаях должники узнавали о сделке в последний момент, а сама недвижимость уходила с молотка по сильно заниженным ценам. Как выяснил RT, для судебных приставов практически нет ограничений, чтобы арестовывать, изымать и продавать имущество должников — если начато исполнительное производство, оспаривать действия приставов в большинстве случаев остаётся только через суд. Единственное условие, при котором запрещено отбирать недвижимость, — если она является единственным жильём.

Лишились квартиры из-за долга в 38 тыс. рублей

В Красноярске приставы арестовали и продали квартиру 57-летней местной жительницы Анны Фроликовой из-за долга в 38 тыс. рублей. Как рассказал RT супруг женщины, Алексей, его жена даже не знала о существовании у неё задолженности — на неё не было оформлено ни кредитов, ни ипотеки. Как выяснилось, все уведомления — о долге и впоследствии о продаже квартиры — приходили ей на портал «Госуслуги».

«В один прекрасный день нам в дверь суют записку о том, что надо освободить жилое помещение, потому что нашу квартиру купили другие люди. Для нас это шок, — вспоминает мужчина. — Жена толком телефоном не пользуется — у неё он кнопочный, и в целом она далека от всех технологий, приложений госуслуг и остального. Квартира эта — её родителей, матери 85, отцу 87. Они переписали жильё на дочь, так как боялись мошенников».

Записка, которую прислали Фроликовым

Когда супруги начали разбираться в ситуации, оказалось, что жильё действительно уже продали.

По словам Фроликовых, квартиру с рыночной стоимостью не менее 5 млн продали всего за 3,6 млн рублей — это на миллион дешевле даже той оценки, которую по запросу приставов производила некая ООО «НормаВэст». По мнению должницы и её супруга, приставы попросту стремились как можно скорее сбыть недвижимость.

Фроликовы убеждены, что мера взыскания в их случае была несоразмерна размеру задолженности. В соответствии с пунктом 5 ст. 4 ФЗ №229 «Об исполнительном производстве», объёмы требований взыскателя и мер принудительного исполнения должны быть сопоставимы.

«В принципе, за 38 тыс. рублей долга можно было прийти и забрать из дома, например, телевизор, стиральную машину, кофемашину, какую-то другую бытовую технику... У нас дача есть, машина. Но не квартиру же продавать за полцены!» — негодует Фроликов.

Супругов не устраивает и тот факт, что о продаже квартиры их уведомили в последний момент. Согласно тому же ФЗ №229, судебные приставы были обязаны должным образом уведомить гражданку о задолженности и аресте имущества. В частности, они могли бы отправить ей заказное письмо. При этом у приставов сохранился бы штрих-код, по которому можно отследить, когда, кем и куда направлено письмо, и забрала ли его получательница.

Сейчас Фроликовы судятся с ФССП в надежде вернуть недвижимость, ушедшую с молотка, процесс тянется уже не один месяц. По словам Алексея Фроликова, занимающиеся их делом юристы нашли около 20 подобных дел только в Красноярске.

Отнимают квартиру из-за 16 тыс. рублей

Многодетная мать из Нижнего Новгорода Ольга Созинова может лишиться квартиры, где она проживает с пятью своими несовершеннолетними детьми, из-за долга в 16,5 тыс. рублей, о котором женщина узнала в последний момент — когда приставы уже начали накладывать аресты на её счета.

Выписка с указанием размера долга Созиновой

Задолженность образовалась из-за неоплаченных кадастровых работ — ещё с 2013 года Созинова судилась по поводу своего земельного участка. Как выяснилось позднее, в апреле 2023-го из-за этого долга в отношении неё было открыто исполнительное производство.

«Сначала начали накладывать аресты на счета, списывать с них какие-то копейки. Я получаю пособия как многодетная мать, есть ещё кое-какие доходы, которые не могли перекрыть задолженность. Далеепристав наложила запрет на регистрационные действия на мой земельный участок 15 соток, квартиру 45 кв. м и квартиру 59,6 кв. м. И вот как раз квартиру 59,6 квадратов, самый дорогой из объектов собственности, приставы в итоге арестовали и выставили на торги», — рассказывает многодетная мать.

Женщина пробовала оспорить арест квартиры, но безуспешно. Спустя месяцы попыток разобраться в ситуации ей пришло уведомление от пристава, который пригласил её на беседу в Управление ФССП через портал госуслуг, назначив время встречи на полночь 1 февраля.

Извещение, которое прислали Созиновой

По словам Ольги, ситуацию мог осложнить тот факт, что в процессе по её исполнительному производству сменялся пристав: первая пристав наложила ограничение на квартиру и уволилась, а вторая продолжила уже начатый процесс и арестовала недвижимость.

Источник RT, ранее работавший в структурах ФССП и пожелавший остаться анонимным, полагает, что первая пристав по делу Созиновой проявила некомпетентность, наложив ограничение на жильё многодетной матери, после чего ушла с должности, а затем к делу, не вникая в детали, подключилась её сменщица.

«В данной ситуации, вероятнее всего, просто одна некомпетентная сотрудница, не зная закона, арестовала квартиру. Потом, очевидно, производство передали другой сотруднице, а та не стала разбираться и передала данные по недвижимости в отдел реализации. Отделу реализации всё равно, что там за ситуация: их задача продать квартиру. Ну, они и её отправили сразу на оценку и на торги. Так что система тут такая, что один некомпетентный сотрудник запускает процесс, который идёт потом по накатанной», — полагает собеседник RT.

Как утверждает Ольга Созинова, экспертиза и оценка стоимости недвижимости проводились в её отсутствие. При этом трёхкомнатную квартиру с рыночной стоимостью в 7—8 млн рублей оценили в 3,8 млн рублей.

«Оценку почему-то производила тюменская компания, выигравшая госконтракт, и в октябре они мою квартиру оценили в 3,8 млн рублей. А спустя полтора месяца была произведена кадастровая переоценка недвижимости Росреестром — и там эту же квартиру оценили в 5,1 млн рублей. Откуда такая разница в стоимости?» — недоумевает Ольга.

Она уточнила, что продать квартиру приставы не успели — женщина обратилась в СМИ и прокуратуру. После того, как Созинова явилась в управление ФССП со съёмочной группой и задала приставу вопрос о несоответствии оценки стоимости квартиры и цены, по которой ее собираются продавать, ей пришло постановление, что исполнительное производство в её отношении приостанавливают на 14 суток по решению пристава.

Как регулируется деятельность приставов

В Федеральной службе судебных приставов сообщили RT, что сотрудники в Нижегородском (история Ольги Созиновой) и Красноярском (история Фроликовых) управлениях действовали в рамках федерального закона «Об исполнительном производстве».

В ведомстве подтвердили, что работа приставов должна осуществляться с соблюдением принципа соотносимости объёма требований взыскателя и мер принудительного исполнения.

«По общему правилу взыскание на имущество должника обращается в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учётом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, — пояснили в ФССП. — Одновременно с этим, по сложившейся правоприменительной практике, если у должника отсутствует иное имущество, соразмерное стоимости, арест и продажа имущества, стоимость которого превышает размер долга, не противоречит требованиям закона».

В ведомстве подчеркнули, что при продаже имущества, стоимость которого превышает размер долга, предполагается, что должнику вернут денежные средства, оставшиеся после удовлетворения требований взыскателя. В ФССП также заверили, что в ситуациях, когда за сравнительно небольшие долги арестовывают дорогостоящее имущество — например, квартиры — обычно виноваты сами должники.

«В подавляющем большинстве случаев обращение взыскания на имущество должника, которое существенно превышает сумму долга связано с недобросовестным поведением должника (должник не исполняет в течение длительного времени требования исполнительных документов, не является по вызову судебного пристава-исполнителя, не открывает дверь), а также не имеет доходов и денежных средств, на которые возможно обращение взыскания», — объяснили в ведомстве.

По закону приставам запрещено обращать взыскание лишь на ту недвижимость, которая является единственным пригодным для постоянного проживания гражданина-должника помещением. При этом такой «иммунитет» не распространяется на имущество, заложенное по договору об ипотеке. Во всех остальных случаях продажа жилых помещений за долги тоже законна, отмечают в ведомстве.

«В случае нарушения прав и законных интересов стороны исполнительного производства вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу или в суд за их восстановлением», — подытожили в ФССП.

Иногда жильё удаётся вернуть

Жительница Волгограда Елена Парамонова рассказала RT, что в её случае арестованная приставами квартира была единственным жильём для неё и двух несовершеннолетних детей. Жилплощадь в итоге удалось вернуть, а сотрудницу ФССП, допустившую арест и продажу недвижимости, привлекли к ответственности за халатность.

Елена с содроганием вспоминает звонок от мужчины, велевшего ей и детям съехать из единственной квартиры — на тот момент женщина только вышла из больницы, и новость, что её квартира продана за долги по коммуналке, стала настоящим шоком.

«В двух словах не описать эти эмоции. Начали выяснять, как такое могло произойти, что квартиру забрали. В итоге я разобралась, откуда ноги растут — приставы Краснооктябрьского района Волгограда по ошибке арестовали квартиру и продали её на торгах, не уведомив меня. Причём это все произошло в кратчайшие сроки», — пояснила Парамонова.

Испуганная женщина начала обращаться во все возможные инстанции с просьбой помочь ей не остаться на улице с детьми. В ходе проверок, в том числе организованных местной прокуратурой, выяснилось, что пристав, арестовавшая недвижимость Елены, допустила ошибку. Сотрудница ФССП невнимательно ознакомилась с документами и решила, что арестованная квартира — не единственное жильё Парамоновой. Однако второй объект недвижимости, который пристав посчитала собственностью должницы, на самом деле давно ей не принадлежал.

«В итоге мы достучались, нам пришли ответы, что да, пристав допустил ошибку, халатность, и поэтому у меня отсудили жилплощадь. Хозяин на тот момент уже был новый — то есть квартиру действительно продали, право собственности перешло. И далее я по суду её возвращала — апеллируя к тому, что была допущена ошибка. Квартиру мне в итоге вернули», — говорит Елена.

Как и герои предыдущих историй, описанных RT, Парамонова отмечает, что квартиру продавали по цене сильно ниже рыночной. По её мнению, это было сделано с целью как можно скорее сбыть арестованную недвижимость.

«У меня двухкомнатная квартира в центре города, а её выставили на продажу сначала за 1,7 млн рублей, затем еще на 100 тыс. снизили цену и по такой цене продали. Всё это происходило очень быстро, они стремились её как можно скорее продать. Квартира, конечно, стоила гораздо дороже — 2,3 млн как минимум», — настаивает собеседница RT.

Адвокат женщины Олег Пучков рассказал, что сотрудницу Волгоградского управления ФССП, арестовавшую и выставившую на торги квартиру его клиентки, в итоге привлекли к ответственности за халатность.

«Такие ситуации иногда действительно возникают вследствие халатности, то есть сотрудник ФССП может не разобраться до конца, сколько у должника имущества, не проверить, что что-то из его имущества уже давно оформлено на другого человека, и в связи с этим вводить ограничение. Это бывает, и обычно объясняется большой загруженностью или невнимательностью сотрудников ФССП», — пояснил юрист.

Он добавил, что в ситуации с Еленой его насторожило очень самоуверенное поведение новых собственников — те при общении с Парамоновой уверяли, что у неё не получится оспорить сделку, и никакой адвокат ей не поможет, потому что «они там всё порешают». Вкупе с тем, что сделка была проведена в кратчайшие сроки, это вызвало у адвоката подозрения.

«У меня сразу возникли сомнения: а как это всё так быстро и так дёшево продают? Мне кажется, там всё организовано несколько на другом уровне... Но я не могу говорить, что лично пристав была заинтересована в продаже квартиры моей клиентки — в результате расследования её действия квалифицировали просто как халатность. Не готов оспаривать правильность такой квалификации», — констатировал адвокат.

Мнение юриста

Полковник юстиции на пенсии, адвокат Олег Пучков рассказал RT, что многие должники страдают именно из-за того, что своевременно не проверяют статус своих задолженностей в личном кабинете на «Госуслугах».

По его словам, сейчас по закону приставы уже не обязаны, как раньше, уведомлять должника заказным письмом — им достаточно отправить сообщение на «Госуслугах». Из-за этого часто возникают проблемы.

«Не все люди используют, например, те же «Госуслуги», куда сейчас отправляют эти уведомления. В итоге собственники сами не контролируют все эти процессы и могут своевременно не узнать о том, что в их отношении заведено какое-то исполнительное производство», — пояснил адвокат.

Он добавил, что ситуации с продажами квартир пенсионеров и многодетных матерей кажутся несправедливыми, но по закону приставам всё равно, кто прописан в арестованной квартире.

«Приставам важен статус права собственности — кто является собственником, — объясняет юрист. — Кто прописан на жилплощади, их не интересует: они квартиру продали, новый собственник её получил — и проблемы потом у него. Выписывать жильцов, снимать с регистрационного учёта. Приставы, установив, что у должника это не единственное жильё, арестовывают его и занимаются его продажей.Всё остальное — не их проблема, и, если должника не устраивают применённые меры взыскания, он вправе пойти в суд и там их обжаловать».

В то же время адвокат подчеркнул, что в ситуациях, когда у должников арестовывают жильё, приставы обязаны действовать в соответствии с регламентом, который, в частности, устанавливает, какое имущество должно быть арестовано в первую очередь. И квартиры в этом списке — на последнем месте.

«В законе прописано, в какой последовательности могут изыматься средства для погашения задолженностей. В первую очередь, понятное дело, ищут самые ликвидные средства, то есть деньги. Затем уже идёт разное имущество, например, транспортные средства. Недвижимость изымается в последнюю очередь — это указано в законе об исполнительном производстве. Приставы этот порядок знают. И они могут реализовать недвижимость, если у должника не нашли никакого иного имущества, которое может обеспечить исполнение взыскания», — объясняет юрист.

Если должник считает, что приставами не соблюдён принцип соразмерности долга и стоимости изъятого имущества, он вправе пойти с этим в суд. По мнению адвоката Пучкова, в ситуациях с квартирами бороться необходимо — но есть шанс, что оспорить решение приставов не удастся.

«Если по ошибке арестовали и продали единственное жильё, как в случае у Елены Парамоновой, — это одно дело, тут 100%-ные основания для оспаривания сделки. Но когда мы ставим вопрос о соразмерности долга и стоимости имущества, уже всё не так бесспорно — суд можно и проиграть. Тем не менее, в таких ситуациях шансы вернуть свою недвижимость есть в любом случае. Надо бороться», — заключил адвокат.