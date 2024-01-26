Шантаж нюдсами, скрытая камера в квартире: как в России судятся по статье о разглашении личных данных

Шантаж, вымогательство, репутационный ущерб, травля, потеря работы, психотравмы — последствия, с которыми сталкиваются жертвы утечек в сеть интимных фотографий и видео. Как отмечают эксперты, недоброжелателей, сливающих в интернет персональные данные из мести или ради заработка, довольно тяжело привлечь к реальной ответственности. RT рассказывает истории нескольких россиян, пострадавших от сбора или распространения личного контента.

3,5 тыс. рублей за нюдсы

Тело 16-летнего школьника Ивана К. нашли 4 декабря 2021 года на берегу Воронежского водохранилища недалеко от Вогрэсовского моста.

Как говорят знакомые погибшего, причин для сведения счётов с жизнью у школьника не было. Он хорошо учился, был дружелюбен и общителен, а незадолго до смерти познакомился в сети с девушкой.

Источники в правоохранительных органах рассказали RT, что в ходе следствия было установлено, что переписку от имени выдуманной девушки со школьником в интернете вёл уроженец Ростовской области Александр Шпилькин.

Мужчина присылал подростку якобы её интимные фото, а взамен просил выслать свои. Когда Иван поддался на уговоры и прислал нюдсы, Шпилькин стал вымогать у него 3,5 тыс. рублей, угрожая в противном случае разослать непристойный контент по соцсетям всем знакомым подростка. В итоге десятиклассник не выдержал и наложил на себя руки.

В ноябре 2023 года мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за вымогательство и доведение несовершеннолетнего до самоубийства.

Сейчас Александр Шпилькин пытается обжаловать вынесенный ему приговор. Адвокат, представлявшая его в суде, заявила RT, что в действиях его подзащитного не было состава преступления, предусмотренного вменяемой ему статьёй о доведении до суицида.

Потеряла работу

Незаконная публикация чужого непристойного контента обычно подпадает сразу под несколько уголовных статей в российском законодательстве, поясняет адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Елизавета Насртдинова в беседе с RT. В основном злоумышленников судят по ст. 137 УК РФ — «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия».

«Помимо ст. 137 УК РФ, ситуации, когда злоумышленники без согласия публикуют чужие интимные фото или видео, могут подпадать под ст. 242 («Производство и оборот порнографических материалов»), а также ст. 163 УК РФ («Вымогательство»)», — добавила Насртдинова.

Как отмечает юрист, сливы интимных фото и видео чреваты большими репутационными потерями, иногда — лишением работы, а также наносят урон психическому здоровью жертв вплоть до суицидальных попыток.

Жительница города Ишим в Тюменской области Анастасия Шумилова работала учителем в школе, когда местный общественный деятель без спросу опубликовал в сети кадры с участием девушки, на которых та позирует в откровенном наряде. Снимки увидели коллеги Шумиловой и родители её учеников — их возмутил тот факт, что педагог участвует в таких съёмках.

© Из личного архива

Сама Анастасия пояснила RT, что, помимо преподавательской деятельности, она ведёт блог и работает моделью. Когда интимные кадры с её участием попали в сеть, у Анастасии начались проблемы на работе в школе — от неё потребовали оставить карьеру модели или уволиться по собственному желанию. Девушка решила уйти с должности. По её словам, с тех пор она не может устроиться работать по специальности.

«Меня попросили уволиться, потому что «им не нужны такие кадры». С тех пор как видео слили в сеть, я не могу найти работу учителем. Продолжаю развиваться в блогинге, моделинге, но учителем меня никто не берёт. Я пыталась устроиться на работу почти во все школы в Ишиме, а также в две школы в Тюмени, но раз за разом получала отказы», — жалуется собеседница RT.

Эта история сильно ударила по Анастасии — после увольнения она также пережила развод и переезд в другой город. В какой-то момент Шумилова поняла, что не выдерживает стресса, и обратилась за помощью к психологу.

«Когда вокруг тебя никто не поддерживает — ни родные, ни близкие, — а только льётся сплошной хейт, это страшно. Был бы на моём месте человек с более слабой психикой — кто знает, может, он бы уже давно руки на себя наложил», — рассуждает Анастасия.

По её мнению, участие в любых фотосессиях — личное дело каждого и никакие снимки не говорят о её профессиональных качествах как педагога. В ситуации, из-за которой на неё обрушилась волна хейта и началась травля, виноват только человек, сливший видео в сеть, подчёркивает Анастасия.

«Из-за этого человека я лишилась возможности работать по профессии. Притом что когда я работала в школе, у меня никаких проблем не возникало, все были мной довольны, начали налаживаться отношения с коллективом… Я нашла общий язык с детьми, мы слаженно работали», — расстраивается Шумилова.

Привлечь к ответственности человека, опубликовавшего в сети откровенные кадры без её согласия, так и не удалось. Анастасия написала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей было отказано.

Камеры в съёмной квартире

Иногда по ст. 137 УК РФ всё же удаётся наказать злоумышленников, незаконно получающих чужой интимный контент. Так, в 2021 году жительница Красноярска обратилась в полицию, обнаружив, что в съёмной квартире, где она проживала полтора месяца, установлена скрытая камера. Девушка нашла записывающее устройство случайно и сразу обратилась в полицию.

Хозяина квартиры задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 137 УК РФ и 138 УК РФ (незаконное изготовление специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации).

Как выяснило следствие, 35-летний арендодатель незаконным путём и без оповещения жильцов поставил в своей квартире на улице Елены Стасовой видеокамеру, которую изготовил кустарным методом, модифицировав устройство таким образом, чтобы съёмка могла вестись круглосуточно, а трансляция происходящего в квартире передавалась на его электронные устройства по Wi-Fi.

В судебных документах указано, что самодельное специальное техническое средство (СТС) для негласного получения информации (видеокамера) было вмонтировано в небольшую нишу в стене на кухне и прикрыто вентиляционной решёткой — так, чтобы жильцы ничего не заподозрили.

«После установки СТС подсудимый заключил договор аренды квартиры с потерпевшей и в период её проживания в указанной квартире посредством беспроводной сети Wi-Fi... получал видеоданные о частной жизни потерпевшей на свой телефон, компьютер, облачное хранилище, тем самым незаконно собирал информацию о её частной жизни, составляющей её личную тайну, без её согласия», — говорится в приговоре Октябрьского районного cуда Красноярска.

Мужчину, тайком снимавшего на камеру своих арендаторов, приговорили к реальному сроку.

По совокупности двух вменяемых ему статей суд назначил ему наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что ранее хозяин квартиры с прослушкой уже был судим по статье о мошенничестве — тогда ему дали условный срок, однако по итогам нового процесса наказание заменили реальным лишением свободы. Злоумышленника отправили в колонию на четыре года и шесть месяцев.

Привлечение к ответственности

В 2022 году федеральные суды общей юрисдикции вынесли по ст. 137 УК РФ 252 обвинительных приговора. Среди фигурантов подобных уголовных дел девять человек получили реальные сроки, 12 — условные, 106 фигурантов по этой статье приговорили к штрафам, 27 — к исправительным и 90 — к обязательным работам.

Тем не менее судебная статистика не отражает реального положения дел со сливами интимного контента, считает юрист Московской коллегии адвокатов Елизавета Насртдинова. По её словам, большинство жертв таких сливов попросту боятся обращаться в правоохранительные органы.

«Далеко не все люди, которые подвергаются подобным атакам злоумышленников, обращаются в полицию. Жертвам сливов часто бывает стыдно, не все хотят, чтобы потом, например, сотрудники полиции тоже увидели эти фотографии. Люди стремятся, чтобы как можно меньшее количество лиц эти фото и видео увидели», — пояснила собеседница RT.

Ещё одна проблема в расследовании уголовных дел, связанных с незаконной публикацией интимных фото и видео третьими лицами, заключается в том, что злоумышленники часто действуют анонимно и с фейковых аккаунтов — в таких ситуациях установить личность преступника невозможно.

«Часто полиция вообще отказывается возбуждать уголовное дело. Это обычно мотивируется тем, что человек, например, сам отправил злоумышленникам свои фото и видео интимного характера. Кроме того, полиция может ссылаться на то, что из-за анонимности невозможно вычислить злоумышленника, слившего непристойный контент в сеть. Потерпевшим тяжело добиться того, чтобы дело в принципе было возбуждено, чтобы началось какое-то расследование», — подытожила адвокат.