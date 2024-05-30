«Я нашёл своё место в мире»: итальянец рассказал о переезде в Екатеринбург

Итальянец Джанлука уже более десяти лет живёт в Екатеринбурге. На Урале он встретил свою любовь и сейчас оформляет российское гражданство. По его словам, он хочет навсегда остаться в нашей стране, потому что поддерживает традиционные ценности.

Итальянец Джанлука Делль'Анна переехал в Россию из-за пропаганды ЛГБТ* у себя на родине.

«Там сейчас нормальный и адекватный человек уже ненормальный. Теперь в Европе надо быть гомосексуалистом или трансгендером, чтобы не было никаких проблем. А я поддерживаю традиционные ценности», — говорит Джанлука. Он родился в Швейцарии, где работали его родители, но потом до 21 года жил в Италии у бабушки с дедушкой.

«За свою жизнь я успел поработать и строителем, и монтажником, и бухгалтером, руководителем строительной компании, и по работе побывать во многих странах, включая Мексику, Гватемалу и США, — рассказывает Джанлука. — Я люблю путешествия и люблю узнавать новые места и людей».

В Москву Джанлука впервые приехал в 2007 году. Их фирма занималась отделкой магазинов люксовых брендов. Также он работал в Барвихе и на вилле в Серебряном бору.

«Когда компания сказала, что надо ехать в Россию, я немного запереживал. Уже тогда в Европе рассказывали про вашу страну разные ужасы, но всё это оказалось неправдой, — рассказывает RT Джанлука. — После этого я некоторое время работал в других странах. А потом меня пригласили в Екатеринбург. А это граница между Европой и Азией... Я решил: почему бы и нет? И не ошибся, потому что встретил там свою будущую жену Катю».

По словам мужчины, супруге тогда очень хотелось пожить в Италии.

Вид на Рим

Gettyimages.ru

© Atlantide Phototravel

«Но я сразу её предупредил, чтобы она не думала, что Италия — предел мечтаний. Лично я уже тогда именно в России чувствовал себя как дома», — рассказывает RT иностранец.

В 2013 году они с женой решили вернуться в Россию. Одной из причин, по его словам, стало отсутствие стабильности и рост пропаганды нетрадиционных ценностей.

«На самом деле в России сейчас жизнь гораздо спокойнее и безопаснее, чем в Европе, — рассказывает он. — Здесь больше уважения к детям, старикам и природе. Россияне ценят обычную, стабильную жизнь, в которой важны дружеское отношение и взаимопомощь. Мои друзья сейчас тоже уезжают из Италии. Ну кому понравится, гуляя по Милану, то и дело сталкиваться с какими-то мужиками в юбке и на каблуках? Мне эта система не подходит. Я простой человек, который любит жить спокойно и которому важны любовь, дружба, отношения, природа. Я здесь спокоен, потому что вижу, что тут важны дети, родители, природа».

Жизнь в России

Как говорит Джанлука, рассказы о суровом российском климате и зимах в итоге оказались слегка приукрашены.

«Я родился в Швейцарии, северо-запад. Там тоже погода меняется постоянно, даже в мае бывает утром солнце, а вечером снег. Поэтому мне не очень тяжело. Интересная здесь погода, не скучная, — рассказывает Джанлука. — Мне запомнился момент: однажды стою на балконе, на улице — -30 °С, а я чувствую, что спокойно. Я дома. Я так чувствую».

Единственное, к чему, по словам строителя, он не может до конца привыкнуть, так это к еде.

Екатеринбург

Gettyimages.ru

© Dmitry Potashkin

«Я итальянец. Я считаю время от и до приёма пищи. Для нас еда очень важна как ритуал. После введения санкций против России некоторые продукты исчезли с прилавков магазинов. Но стоит отметить, есть производства, где моцарелла, буррата, страчателла почти такие же, как итальянские. Я дома готовлю, стараюсь есть по-итальянски, но иногда могу и по-русски. Я люблю голубцы, холодец, щи, борщ, солянку и другие ваши солёные и сладкие блюда, мясо, стараюсь готовить блины».

Итальянец с улыбкой вспоминает, как в первый приезд в Россию его предупредили, чтобы он не выпивал с русскими.

«Когда я приехал, мне сказали: «Никогда не пробуй пить с русскими». Но ничего не сказали про грузин, — рассказывает Джанлука. — И вот однажды я попал на их застолье. Всё нормально, сыры, мясо. И тут они достали домашнюю чачу (а она как вода), и пошли тосты один за другим... Мы пили за всё: за родителей, Грузию, Италию, Россию, бабушек, дедушек. Когда я сидел, было нормально, но, когда решил встать, понял, что очень пьян, а им нормально. Это был ужас».

«Мои русские друзья говорят, что учёные доказали, что геномы итальянцев и русских очень похожи, и я верю в это, — говорит Джанлука. — Я вижу, что россияне стремятся к обычной, стабильной жизни, ценят мир и гармонию и хотят просто быть счастливыми. Вся русофобия — это ужас. Я очень хочу, чтобы все итальянцы и европейцы знали и понимали, что Россия открыта и дружелюбна».

Сейчас Джанлука оформляет российское гражданство.

«У меня дочка с двойным гражданством — итальянским и русским, — говорит он. — Я хочу сделать гражданство, чтобы официально стать частью этой страны, которую я так люблю. Сейчас у меня ВНЖ без срока. Я не чувствую здесь дискриминации. В России каждый может быть самим собой, и это здорово. Я нашёл своё место в мире».



* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.