«Там началась травля»: журналистка из Нидерландов мечтает получить гражданство РФ

45-летняя журналистка Мита Овервлиет из Нидерландов мечтает о гражданстве РФ. Сейчас она находится в Казахстане, но уже в сентябре планирует приехать в Россию и попросить политического убежища. По словам Овервлиет, из-за своих репортажей она стала жертвой травли в Нидерландах и вынуждена была уехать. Мита говорит, что после переезда в Россию готова даже сменить имя, чтобы жить спокойно.

45-летняя журналистка и пауэрлифтер Мита Овервлиет родилась в Бангладеш и была удочерена семьёй из Нидерландов.

«Позже выяснилось, что удочерение было незаконным: это было связано с торговлей людьми. Я до сих пор пытаюсь найти свою настоящую семью и надеюсь, что они остались в живых. Но я в нормальных отношениях со своими приёмными родителями: они дали мне, что могли, — с учётом их взглядов на жизнь», — рассказывает RT Овервлиет.

Вдохновилась спортсменами

Мита с юных лет занималась спортом и участвовала в соревнованиях. Как она говорит, примером для неё всегда служили российские спортсмены.

«В детстве я занималась гимнастикой. Моей любимой гимнасткой была Светлана Богинская, она была чемпионкой мира и Олимпийских игр. Я взяла у неё автограф... Именно в то время у меня началось увлечение Россией», — говорит Овервлиет.

Позднее девушка занялась тайским боксом, но потом оставила спортивную карьеру и ушла в бизнес. Однако в 2002 году Овервлиет привела себя в форму и вернулась в спорт — стала участвовать в соревнованиях по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике.

«Я влюбилась в тяжёлую атлетику и около 15 лет ездила на тренировочные сборы в разные страны. Я выиграла много медалей, но получила также травмы на крупных соревнованиях, из-за которых не смогла пройти квалификацию на Олимпийские игры», — рассказывает Мита.

© Из личного архива Миты Овервлиет

«Я много раз приезжала в Россию, и мне тут очень понравилось. Я знала, что когда-нибудь обязательно сюда перееду. Мне нравятся культура, спорт, история, музыка, и люди всегда очаровывали меня своим дружелюбием и гостеприимством. Я восхищаюсь русскими людьми, потому что они такие сильные морально и физически. Кроме того, это люди с консервативным мышлением, с которым я чувствую себя в безопасности и которое соответствует моему образу мышления. Я многому учусь у русских людей», — продолжает спортсменка.

«Эта страна небезопасна»

Также Мита работала журналистом и вела блог, в котором высказывала свою точку зрения на международные события, отличавшуюся от официальной позиции европейских властей.

«Я показывала согражданам, кто такой на самом деле Навальный*, которого они восхваляют и считают святым. Рассказывала, как он участвовал в русском марше и что говорил про Кавказ и мусульман. Я никого не критиковала — просто выкладывала его выступления на этих митингах, — рассказывает Овервлиет. — Я публиковала ролики, где Зеленский вёл себя как клоун. Я разоблачала двойные стандарты в Европе, при которых украинским беженцам можно всё, потому что они белые, а все остальные должны быть высланы обратно, потому что теперь им не хватает места. Сотни студентов из других стран депортировали, потому что в Европу приехали украинцы. Я не могла об этом молчать. Эти люди радовались теракту в российском торговом центре!»

© Из личного архива Миты Овервлиет

Кроме того, она отмечает, что Нидерланды сильно изменились за последние восемь лет.

«Мы имеем дело с очень плохой системой здравоохранения. Вся экономика разрушена нашими политиками, которые всячески втягивают нас в войну с Россией. А мы не ненавидим Россию, как рассказывают наши СМИ, — поясняет Мита. — Эта страна теперь небезопасна для детей. Было множество педофильских скандалов с высокопоставленными чиновниками и политиками, даже с людьми из суда. Насаждается ЛГБТ**. А я хочу быть среди людей, которые, как и я, придерживаются консервативного взгляда на то, как следует воспитывать и обучать детей, а также на школьную систему».

По словам Овервлиет, из-за этого её начали травить в сети.

«В интернете неизвестные стали писать обо мне, что якобы я работаю на ФСБ, российскую разведку и поддерживаю терроризм», — говорит журналистка.

© Из личного архива Миты Овервлиет

Сейчас Овервлиет находится в Казахстане, но уже осенью планирует переехать в Россию, чтобы попросить у властей политическое убежище и статус беженца.

«В начале сентября у меня соревнования, после них я поеду с чемоданом в Россию. Моя лучшая подруга из Германии с тремя детьми и мужем также планирует переехать в Россию, — рассказывает Овервлиет. — В Казахстане я два года училась в медицинском колледже, мне хотелось бы продолжить обучение в России и закончить учёбу. В будущем планирую стать приёмной матерью или помогать детскому дому. У меня также есть пресс-карта, которую можно использовать на международном уровне, поэтому я могу делать репортажи для телеканалов. Я хочу остаться до конца своей жизни в России и быть полезной здесь».

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.