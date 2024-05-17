«Неделю терпела боли»: как пострадавшие от пластических операций россияне судятся за свои права

С начала года в России умерли три пациента клиник пластической хирургии. Два случая произошло в Москве, один — в Брянске. Следователи изучают обстоятельства трагедий. Тем временем в сети регулярно публикуются негативные отзывы о пластических операциях, стоивших пациентам внешности или даже здоровья. При этом, судя по опыту пострадавших от неудачной пластики, добиться возмещения ущерба пациентам бывает весьма непросто.

26-летняя москвичка Анастасия два года пытается добиться компенсации от клиники пластической хирургии, врач которой, по её словам, отошёл от плана операции и провёл не оговоренные заранее процедуры, из-за которых у девушки теперь не закрываются глаза.

Анастасия обратилась к пластическому хирургу одной из московских клиник в июле 2022 года. По словам девушки, за операцию, план которой они предварительно обсудили с врачом, она заплатила 0,5 млн рублей.

Однако Анастасия утверждает, что, помимо заранее оговоренных процедур, хирург по собственной инициативе сделал ей липофилинг (восполнение объёмов лица собственным жиром) и блефаропластику (хирургическую коррекцию век).

«Врач уже на операционном столе решил поменять ход операции. У меня был взят из брюшной полости жир, который врач без моего ведома вкачал мне в щёки и в брови. Лицо теперь отекает, потому что жир притягивает воду. Вдобавок врач принял решение отрезать мне веки — я на эту операцию с ним не договаривалась и не оплачивала», — рассказывает собеседница RT.

Заключение офтальмолога, подтверждающее, что Анастасии была проведена блефаропластика.

© Фото из личного архива

После операции Анастасия потребовала, чтобы хирург «вернул всё как было». В коррекции выполненной работы, по словам девушки, ей отказали, а факт проведения не оговоренных с ней процедур отрицали. Собеседница RT подчеркнула, что для любого вмешательства клиника должна получить подписанное пациентом информированное согласие на полный перечень процедур. В случае с Анастасией, как утверждает сама девушка, такое разрешение получено не было.

По словам пациентки, из-за проведённой без её ведома блефаропластики она теперь не может полностью закрыть глаза. За этим последовали офтальмологические проблемы — от постоянно приоткрытых век у девушки развился синдром сухого глаза, зрение начало ухудшаться, появился астигматизм.

«Я теперь вынуждена постоянно носить очки, линзы из-за сухости глаз я носить не могу. Начала терять зрение, появились проблемы с сетчаткой — из-за этого сделать лазерную коррекцию я тоже не могу. Я теперь завсегдатай офтальмолога», — жалуется пострадавшая.

Когда девушка решила потребовать от клиники компенсацию за проведённое вмешательство и начала собирать необходимую для подачи иска медицинскую документацию, выяснилось, что по бумагам операции, последствия которых причинили вред её здоровью, в той клинике вообще не проводились.

«У меня на руках есть заключение специалиста-офтальмолога, подтвердившего, что мне была проведена блефаропластика. В клинике же всё это отрицают», — объяснила девушка.

Ответ клиники на досудебную претензию Анастасии — там отрицают, что проводились не оговоренные процедуры.

© Фото из личного архива

С момента, когда Анастасия подала иск в суд, прошло уже два года. За это время она потратила большие деньги на услуги юристов, заключения медицинских экспертов, офтальмологов и хирургов, различные анализы и исследования, чтобы собрать доказательства неправомерности действий пластического хирурга для суда.

«В таких судебных процессах самое сложное — доказать, что твоему здоровью был причинён реальный ущерб. И доказываю я это всё за свой счёт», — подытожила Анастасия.

«Боли были адские»

12 января 2021 года жительница Санкт-Петербурга Таисия сделала круговую блефаропластику в одной из клиник Казани. Сразу после операции девушка поняла, что что-то не так: было ощущение соринки в глазу, зуд. А ночью появились сильнейшие боли.

«Боли были адские — я спать не могла. Но в клинике мне сказали, что со мной «всё в порядке», и прописали капли. Если бы хирург меня сразу отправил к офтальмологу, дальнейшей истории можно было бы избежать. А я неделю терпела эти боли», — расстраивается собеседница RT.

Вернувшись домой, Таисия поехала в одну из петербургских клиник на снятие швов. Врача, проводившего процедуру, слова девушки о боли в глазу насторожили, он тут же направил её к офтальмологу. Специалист диагностировал девушке серьёзное воспаление роговицы и сосудистой оболочки глаза — и посетовал, что она пришла за помощью слишком поздно. Таисии сообщили, что глаз, скорее всего, уже не спасти.

Девушка уже прошла через множество врачей и лечебных процедур в попытках спасти поражённый орган. Она перенесла уколы в глаз и три операции на роговице. Ситуация со зрением не изменилась по сей день — по словам девушки, глаз помутнел, на нём появилось бельмо.

Фото Таисии в процессе лечения поражённого глаза.

© Фото из личного архива

Врачи предполагают, что Таисии придётся смириться и принять ситуацию как есть. Тем временем хирург, который изначально оперировал пострадавшую, пропал со связи, ещё когда пациентке поставили неутешительный диагноз. Таисия сообщила RT, что не хотела оставлять безнаказанным человека, лишившего её зрения на одном глазу, и написала в клинику досудебную претензию.

Клиника свою вину отрицает: по мнению специалистов учреждения, все процедуры были проведены корректно. В 2022 году Таисия обратилась с иском в суд. Девушка требовала компенсацию за вред, причинённый её здоровью. Однако с тех пор, по её словам, никаких подвижек в деле не было.

«Я подала в суд, но дело не двигалось, и я, если честно, уже оставила эту идею — это очень энергозатратно. Потратила очень много на юристов», — констатировала пострадавшая.

Смертельная красота

За последние несколько месяцев в России после различных операций умерли три пациента клиник пластической хирургии. В конце марта скончалась 50-летняя жительница Брянска Елена. Ей проводили пластическую операцию в одной из частных клиник города.

По словам супруга погибшей, накануне его жена сделала абдоминопластику (пластика живота) за почти 250 тыс. рублей. Впоследствии у женщины начались лёгочная эмболия и осложнения, 31 марта пациентка скончалась.

Спустя всего две недели после трагедии в Брянске в Москве скончалась ещё одна пациентка клиники пластической хирургии. 39-летняя женщина также решилась на абдоминопластику. После операции пациентка почувствовала недомогание, а спустя непродолжительное время скончалась.

16 апреля по факту гибели пациентки столичный Следком также возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В клинике, где проводилось хирургическое вмешательство, сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли документацию. По факту произошедшего также были назначены судебные и медицинские экспертизы.

Самым скандальным за последнее время случаем гибели пациента клиник пластической хирургии стала смерть 35-летнего московского бизнесмена Петра Гаврилова. 16 февраля мужчина делал пластику в сети клиник «звёздного хирурга» Тимура Хайдарова.

Через несколько дней после операции пациент почувствовал себя плохо и обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Тем не менее состояние предпринимателя лишь ухудшилось, после чего его доставили уже в другую больницу, где он впал в кому и впоследствии скончался.

По факту гибели пациента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в», ч. 2, ст. 238 УК РФ). Клиника Хайдарова была закрыта для проведения проверки на 90 дней. 14 мая в деле о гибели пациента сети клиник Хайдарова IQ Plastique появились новые подробности: следствие отчиталось о задержании двух специалистов клиники. В частности, были задержаны 45-летний заведующий хирургическим отделением и 28-летний врач-хирург.

Представитель Росздравнадзора Ольга Малёва напомнила RT, что в стране действует мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам контроля в сфере здравоохранения и Росздравнадзор выходит на внеплановые проверочные мероприятия лишь при выявлении угрозы вреда для жизни пациента или при нанесении этого вреда. В эту категорию попала и ситуация с гибелью пациента в клинике Хайдарова.

«Территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области проведены контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО «АЙ КЬЮ ПЛАСТИК», ООО «ДЖИЭМТИ», ООО «ОЛИМП КЛИНИК», связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведённая проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях. В частности, по результатам проведённой экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия» выявлены нарушения Порядка оказания медицинской помощи, утверждённого приказом Минздрава России от 31 мая 2018 года №298н», — сообщили в Росздравнадзоре.

Сложно доказать ущерб

Юрист МКА «Князев и партнёры» Мария Рулькова в беседе с RT отметила, что в последние годы возросло количество судебных дел по возмещению ущерба, причинённого в результате пластических процедур. По её словам, это обусловлено в том числе широкой оглаской подобных ситуаций в СМИ.

Доказать причинение ущерба пациентам пластических хирургов бывает не так просто, подчёркивает юрист. По спорам, связанным с некачественным оказанием медицинских услуг, требуется проведение экспертизы, поскольку суд не обладает специальными познаниями и не может самостоятельно определить, был ли причинён ущерб или какой-то вред внешности пациенту.

«Безусловно, пациент может обратиться в суд, даже если в результате проведения медицинской процедуры ему не был причинён ущерб здоровью, а был причинён ущерб внешности (так называемые эстетические дефекты), однако судебная практика в настоявшее время идёт по пути компенсации вреда, причинённого именно здоровью пациента», — констатирует Мария Рулькова.

По словам эксперта, в подавляющем большинстве случаев, когда некачественно проведённая операция привела к появлению у пациента лишь эстетических дефектов, а не реальных проблем со здоровьем, суды отказывают в требованиях к клинике из-за отсутствия вреда здоровью пациента после проведённой операции. Впрочем, бывают и исключения.

«Имеется и иная практика, свидетельствующая о том, что суды обязаны исследовать следующие обстоятельства: получен ли был весь объём медицинской помощи, указанный в договоре, имелись ли дефекты оказания медицинской помощи при проведении операции, если да, то повлияли ли выявленные дефекты оказания медицинской помощи в данном медицинском учреждении на правильность проведённого оперативного вмешательства», — перечисляет юрист.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения RT сообщили, что ведомство «держит на особом контроле качество, эффективность и своевременность оказания медицинской помощи пациентам, в том числе пациентам, обратившимся в клиники пластической хирургии».

«Если пациенты сталкиваются с нарушениями их гражданских прав на получение качественной медицинской помощи, то им необходимо обратиться в территориальные органы Росздравнадзора, которые работают в каждом субъекте Российской Федерации, либо позвонить на бесплатную круглосуточную горячую линию Росздравнадзора», — подчеркнули в ведомстве.