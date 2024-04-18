«Скидки должны не привлечь, а насторожить»: как российские модницы попадаются на удочку мошенников

После ухода мировых брендов из России в стране активизировались байеры — посредники, которые помогают найти, купить и отправить товар из-за границы. Однако далеко не все ведут честный бизнес. Порой россиянки, оплатив заказ, остаются без денег и товара. Жертвами одного из таких байеров стали десятки наших соотечественниц. Обращения в полицию, по словам пострадавших, результата пока не принесли, поэтому они создали канал в Telegram, назвав его так же, как канал мошенников, чтобы предостеречь других от обмана.

28-летняя Екатерина, владелица салона красоты в Новочеркасске, никогда не жалела денег на люксовые аксессуары.

«Я очень люблю брендовые кошельки, ремни, часы, сумки. После ухода известных марок из России стало тяжелее с покупками, но в принципе достать понравившуюся вещь не так уж и сложно. Анастасию я нашла через соцсети, просто введя в поиске слово «байер». Сделала заказ на небольшую сумму — 6,5 тыс. рублей за сумку от Guess. Я покупала похожую за 20 тыс., поэтому уточнила, реплика ли это. На что мне ответили, что это оригинал, а сумки привозят из Америки, где этот бренд считается масс-маркетом», — рассказывает она RT.

После того как Екатерина перечислила нужную сумму, ей ответили, что товар прибудет через пару недель. Но сумочки женщина не дождалась и через месяц. В ответ на просьбы выслать товар или вернуть деньги её просто заблокировали.

«Обращаться в полицию я не стала. Узнала у знакомого полицейского, что шансы найти и наказать виновных равны нулю», — объясняет собеседница RT.

Ещё одна пострадавшая от байера-мошенника, флористка из Москвы Евгения, решила сделать себе подарок на 30-летие. «Моя самая дорогая обувь — сапоги за 8 тыс. рублей. Я люблю обувь, всегда мечтала, что в моём гардеробе её будет много, и все пары дорогие. Но так как я в основном одеваюсь в спортивном стиле, то решила, что это будут кроссовки Premiata. За две пары обуви я перевела 35 тыс. рублей. Заказ не пришёл, а меня заблокировали в переписке. Я обратилась в полицию, но результата до сих пор нет. Многие пострадавшие обращались, но ответ один: найти в Telegram человека сложно», — делится она с RT.

20-летняя москвичка Вероника перевела байеру всю зарплату — 53 тыс. рублей. Девушка хотела купить две пары зимней обуви: себе и маме.

«В полиции заявление приняли, но прошло уже больше года. Но ещё тогда мне сказали, что, скорее всего, это мошенники с Украины и шансы равны нулю», — вздыхает она.

Украденная личность

Чтобы хоть как-то обезопасить остальных доверчивых покупательниц, одна из пострадавших создала канал в Telegram, назвав его так же, как канал байера Анастасии. Однако вместо карточек товаров и цен она размещает там информацию о мошенниках и ссылки на их рабочие аккаунты. В группе не менее двух десятков пользовательниц оставили комментарии, что стали жертвами байера.

Эта группа и действия банка уберегли одну из возможных жертв от потери крупной суммы: «Я сделала заказ, и мне написал менеджер, что если я оплачу его в течение получаса, то товар мой успеют выкупить уже сегодня. Я сразу решила перевести деньги, однако мой банк отклонил платёж. Я позвонила в банк, но мне отказали в проведении платежа. Анастасия написала, что такое возможно, и посоветовала перевести с другой карты. Но тут я нашла вашу группу».

Как выяснил RT, в беседе с потенциальными покупателями байер действительно настаивает на том, чтобы товар был оплачен как можно быстрее, а именно в течение получаса. Когда в разговоре упоминаются негативные отзывы пострадавших клиенток, то оператор, представляющийся Анастасией, утверждает, что все они написаны конкурентами-завистниками. При этом предоставить номера телефонов для связи в случае, если что-то пойдёт не так, продавец отказывается: «Мы вам вышлем реквизиты для оплаты, разве это не гарантия? Ведь если бы мы были мошенниками, нас бы легко можно было вычислить по банковским реквизитам».

Однако карты, как выяснилось, оформлены вовсе не на того человека, который якобы закупает люксовые товары для перепродажи. Например, одна из карт принадлежит некоему Арифу М. Он рассказал RT, что не был в курсе, как именно используется его счёт, пока не приехала полиция.

«Год назад мой брат предложил мне лёгкий заработок, который ему, в свою очередь, предложил его друг. Нужно было предоставить свои данные для открытия дебетовых карт. Я согласился, в банк ехать не пришлось, «покупатели данных» всё делали по телефону, я лишь отправлял им коды, которые приходили. Я так понял, они оформляли просто онлайн-карты, — объясняет он схему. — Мне объяснили, что они занимаются криптой, а карты им нужны для вывода денег. Мне заплатили 12 тыс. рублей. Полгода назад ко мне приехали полицейские. Так я узнал, что на мои карты мошенники принимали деньги».

Более того, злоумышленники присвоили личность реально существующей девушки, жительницы Крыма Анастасии Д. По словам её матери Людмилы, фотографии дочери из соцсетей были украдены: «Мошенники просто создали себе профиль, чтобы он был «живой». Подумайте сами, разве преступник будет свои же фото размещать в аккаунте?»

Слишком идеальные отзывы

Байер Ксения Самойлова перечислила признаки мошеннического канала: «Во-первых, отзывы: все идеальные, с пунктуацией, с профессиональными фотографиями товара. Ну не бывает так, чтобы товар пришёл сегодня и получатель сразу бросился писать отзыв. Мы иногда их месяцами просим это сделать. Во-вторых, нет видео отправок, нет фотографий чеков и т. д. То есть никакой текучки. Одни карточки с товарами».

Потенциальным покупателям эксперт советует не соблазняться большими скидками: «Байер покупает товары на сайте или в магазине по обычной цене, которую вы можете посмотреть самостоятельно. К этой стоимости надо прибавить расходы на отправку посылок и личный заработок человека. Поэтому скидки должны не привлечь, а насторожить».

По словам юриста Ирины Зуй, случай с группой «байера Анастасии» — яркий пример мошеннических действий: «Несостоявшимся покупателям следует обратиться в правоохранительные органы и подтвердить, что переписка велась, было сделано предложение о покупке, платёж был совершён. Лучше всего подать совместное заявление — это позволит полиции выявить несколько эпизодов преступной деятельности».

При этом блокировка мошеннического аккаунта, считает эксперт, вряд ли убережёт будущих жертв, поскольку мошенники легко могут купить новые сим-карты.

Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров отмечает, что поиск мошенников, орудующих в Telegram, сопряжён со значительными трудностями.

«Telegram не открыл представительство в России, не отвечает на большинство запросов. Это вынуждает правоохранителей прибегать к тем методам и приёмам установления, которые связаны с большой тратой сил, средств и времени на проведение каждого подобного расследования. Так что, несмотря на то что число преступлений с использованием мессенджеров, в том числе Telegram, значительно выросло за первый квартал этого года, сделать с этим что-то пока достаточно сложно. Вычислить мошенников можно, но у полиции сейчас есть проблема в виде нехватки достаточно подготовленных кадров, методологии и программных продуктов», — говорит эксперт.

Как пояснил RT юрист Юрий Капштык, байеры-мошенники действуют по отработанным схемам. Личность продавца, по его словам, можно проверить несколькими способами: «Например, запросить конкретные данные — паспорт, какое-то подтверждение, что он действительно выезжал за границу и что-то оттуда привёз. В общем, не ограничиваться тем, что о человеке известен только номер его телефона или ник в социальной сети. Если произойдёт обман путём дистанционной продажи товара, то полиция сможет установить виновного».