Свидетельство вовлечённости: в ФСБ заявили о пресечении спланированной Британией высадки ДРГ ВСУ в Херсонской области

ФСБ совместно с Минобороны России пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсионных групп спецназа ВСУ в Херсонской области. Как уточнили в органах безопасности, десант противника был уничтожен, один военнослужащий взят в плен. Он рассказал о прохождении диверсионной подготовки на территории Великобритании и о разработке британской стороной диверсии на российской территории.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о пресечении совместно с Минобороны России высадки диверсантов ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области. Отмечается, что операция противника была спланировала британскими спецслужбами.

Как отметили в ФСБ, операция была реализована благодаря получению российской стороной упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов.

В результате десант ВСУ был уничтожен, в плен взят старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ 1985 года рождения.

Как подчеркнули в ФСБ, упомянутый центр ССО ВСУ курирует подразделение специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS) что свидетельствует о непосредственной вовлечённости Великобритании в конфликт.

«Военнопленный предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе 5 Rifles бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-ой бригады 3-й «железной» дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)», — заявили в ФСБ.

Он также дал показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 в районе месторождения «Штормовое» в Чёрном море с целью захвата технических средств сопровождения полётов беспилотников ВС России.

Как уточнил военнопленный, при штурме МСП-17 диверсанты ВСУ не обнаружили интересующего британцев оборудования, расположенная на платформе станция связи была подорвана.

В ФСБ заключили, что таким образом российская сторона получила свидетельства непосредственного участника событий о прямой вовлечённости британских спецподразделений SBS в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей.

Свидетельство вовлечённости: в ФСБ заявили о пресечении спланированной Британией высадки ДРГ ВСУ в Херсонской области

На опубликованной ФСБ видеозаписи сам военнопленный сказал, что украинским военным на этапе брифинга показывали фото с облёта целей. По его словам, ВСУ готовились к огневому контакту в одном месте, однако по факту это произошло ещё на подходе к берегу.

«Из чего я могу сделать вывод, что предоставляемая британскими спецслужбами нам информация была неактуальна, либо же нас заранее ввели в заблуждение», — сказал он.

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Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, киевский режим и его покровители на Западе организуют варварские теракты на российской территории. Об этом он заявил на заседании Национального антитеррористического комитета 9 апреля.

Как уточнил Бортников, в качестве исполнителей таких терактов используются, в частности, члены международного террористического подполья.

По итогам совещания в НАК также отметили, что противник стремится нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры России, а также предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения.

В сложившейся ситуации российские власти и силовые структуры принимают меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов.

По данным НАК, 27 терактов на таких объектах предотвращены в результате своевременных действий силовых ведомств. Кроме того, пресечён ряд попыток украинских диверсионно-разведывательных групп попасть на территорию России.