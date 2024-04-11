Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу

В ФСБ России сообщили об уничтожении украинского десанта при попытке высадки на Тендровскую косу.

«В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен, а гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин Евгений Борисович, 1985 года рождения, взят в плен», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что центр ССО ВСУ курирует подразделение Специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании.

Военнопленный рассказал о прохождении подготовки на базе в Уилтшире.

Ранее Лондон и Киев подписали новый договор, согласно которому британские компании смогут открывать на Украине ремонтные заводы.

Также издание Forbes сообщило, что Британия передала Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони.