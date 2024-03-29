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Forbes: Британия передала Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони

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Лондон передал Киеву танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони, заявил военный обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes.

По его словам, Киеву не передали навесные комплекты брони, по всей видимости, потому, что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы Challenger 2 ещё менее манёвренными.

Экс отметил, что данные танки отличаются низкой проходимостью на мягких грунтах, что зачастую приводит к застреванию и необходимости буксирования другими боевыми машинами.

11 марта таблоид The Sun писал, что танк Challenger 2 британского производства увяз в грязи на Украине во время демонстрационного заезда для журналистов.

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