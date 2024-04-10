Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта техники на Украине

Лондон и Киев подписали новый договор, согласно которому британские компании смогут открывать на Украине ремонтные заводы.

Об этом заявили в Министерстве по делам бизнеса и торговли королевства.

Отмечается, что ВСУ, украинские и британские компании теперь смогут реализовать десятки проектов, в том числе создавать стратегические ремонтные предприятия, а также восстанавливать инфраструктуру и применять технологии по защите от кибератак.

Также известно, что компания BAE Systems согласовала контракт с Минобороны Британии о техническом обслуживании и ремонте переданных ВСУ буксируемых орудий L119 на Украине.

Ранее издание Forbes сообщило, что Британия передала Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони.