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Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта техники на Украине

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Лондон и Киев подписали новый договор, согласно которому британские компании смогут открывать на Украине ремонтные заводы.
Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта техники на Украине
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве по делам бизнеса и торговли королевства.

Отмечается, что ВСУ, украинские и британские компании теперь смогут реализовать десятки проектов, в том числе создавать стратегические ремонтные предприятия, а также восстанавливать инфраструктуру и применять технологии по защите от кибератак.

Также известно, что компания BAE Systems согласовала контракт с Минобороны Британии о техническом обслуживании и ремонте переданных ВСУ буксируемых орудий L119 на Украине.

Ранее издание Forbes сообщило, что Британия передала Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони.

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