Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта техники на Украине
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве по делам бизнеса и торговли королевства.
Отмечается, что ВСУ, украинские и британские компании теперь смогут реализовать десятки проектов, в том числе создавать стратегические ремонтные предприятия, а также восстанавливать инфраструктуру и применять технологии по защите от кибератак.
Также известно, что компания BAE Systems согласовала контракт с Минобороны Британии о техническом обслуживании и ремонте переданных ВСУ буксируемых орудий L119 на Украине.
Ранее издание Forbes сообщило, что Британия передала Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони.