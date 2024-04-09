«Заранее вывозят имущество»: как жители затопленных районов Оренбуржья борются с последствиями паводка

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг отметки 920 см и в ближайшие сутки может подняться ещё, сообщают в мэрии города. При этом опасной точкой для Оренбурга является показатель 930 см. В отдельных районах города объявлена эвакуация, местные жители помогают друг другу вывозить вещи. Между тем жители Орска, который сильно пострадал от прорыва дамбы, пытаются справиться с последствиями ЧП. Предприниматели, школьники и волонтёры собирают для пострадавших вещи, питьевую воду и предлагают разместить в своих квартирах людей, потерявших жильё. Как оренбуржцы помогают друг другу пережить сильнейшие паводки — в материале RT.

В реке Урал в городе Орске Оренбургской области, пострадавшем от сильных паводков и прорыва дамбы, постепенно падает уровень воды, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале местной мэрии.

Глава Орска Василий Козупица подтвердил, что затопившая жилые районы вода отходит.

«Правда, падает в разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошёл. И мы можем ожидать, что он начнёт убывать», — заявил мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Помогают бизнесмены, врачи и школьники

С 5 апреля, когда в городе из-за весенних паводков прорвало дамбу, вода затопила почти 7 тыс. жилых зданий, около 2,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Местные жители рассказали RT, что многие не успели взять с собой достаточно одежды и вещей первой необходимости, поскольку надеялись, что ещё смогут вернуться в свои дома.

В городе открыли несколько пунктов временного размещения, куда на время переехали орчане, которым больше некуда идти. Так, ПВР заработал в школе №11: по данным местных СМИ, сейчас здесь живут около 200 человек, 30 из них — дети.

Волонтёрами в школе трудятся не только взрослые, но и сами учащиеся. В соцсетях добровольцы опубликовали видео, на котором дети, выстроившись в цепочку, перетаскивают пятилитровые бутылки с водой, а также помогают разбирать гуманитарную помощь.

Предприниматель из Орска Юлия Горбунова, которая сейчас развозит гуманитарную помощь в ПВР, рассказала RT, что первые вещи в пункты завезли именно местные жители.

«Мы ещё в первую ночь, 6 апреля (когда после прорыва дамбы вода начала затапливать жилые районы. — RT), взяли машину и повезли людям одежду, матрасы, одеяла. Некоторые школы для людей открыли сами директора, которые спешно прибежали на места. Сейчас в ПВР разная ситуация: куда-то волонтёры смогли завести кровати, чтобы хотя бы пожилые не спали на полу, а где-то людям приходится ночевать просто на матрасах или спортивных матах», — рассказала женщина.

Как жители затопленных районов Оренбуржья борются с последствиями паводка

По словам Юлии, после случившегося она и другие предприниматели из города объединились в инициативную волонтёрскую группу, чтобы на свои средства и частные пожертвования закупить для пострадавших вещи.

«Город у нас маленький (население Орска 189 тыс. человек. — RT), и в принципе все друг друга знают. Среди предпринимателей есть ребята, которые помогают людям, жители доверяют им и не боятся жертвовать средства. По нашим подсчётам, за последние четыре дня мы уже купили вещей на 2 млн рублей», — рассказала собеседница.

Юлия добавила, что орчанам помогают и предприниматели из других городов. Так, бизнесмен из Оренбурга привёз матрасы, питьевую воду и другие необходимые вещи для 200 спасателей МЧС, которые приехали в город и будут работать здесь не одну неделю.

Ещё один мужчина привёз горячий плов, чтобы накормить волонтёров, которые развозят пострадавших людей и доставляют гуманитарку из других городов. Например, жители Оренбургского района, тоже пострадавшие от паводка, передали в Орск больше 1,5 тыс. литров питьевой воды, еду и одежду, сообщают оренбуржские СМИ.

Питьевую воду и вещи первой необходимости волонтёры активно доставляют в перинатальный центр Орска. Заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Ирина Кашинская в беседе с RT рассказала, что в медучреждение из зон затопления привезли 11 беременных женщин.

«Ещё три пациентки узнали, что у них больше нет домов, уже после того, как родили деток. Они, конечно, психологически очень подавлены, у них слёзы на глазах, потому что им нужно не только заботиться о новорождённых, но и думать о старших детях, которые остались без дома», — поделилась собеседница.

По словам врача, сейчас в роддоме достаточно питьевой воды для всех пациентов, но волонтёры продолжают привозить вещи для младенцев и женщин.

«Стоило нам только сообщить, что у нас перебои с питьевой водой, как люди отозвались и привезли необходимое количество и всё ещё привозят, чтобы был запас. У нас просто удивительно добрые люди. Я не могла представить масштабы помощи, которую нам окажут. Причём помогают и наши орчане, и со всех уголков страны», — сказала Ирина Кашинская.

Как жители затопленных районов Оренбуржья борются с последствиями паводка

Она добавила, что несколько медработников роддома тоже потеряли свои дома, оказавшиеся в зоне подтопления. Несмотря на это, врачи «продолжают работать, улыбаться и поддерживать наших матерей, хотя сами находятся в плачевном состоянии», сказала собеседница.

Некоторые орчане, потерявшие дома, столкнулись с новой бедой — в затопленных районах города начинают орудовать мародёры, об этом сообщают жители в соцсетях. Наталья с мужем и двумя маленькими детьми была вынуждена уехать из частного дома в посёлке Рабочий-2. Но её муж по вечерам приезжает на родную улицу на надувной лодке, чтобы вместе с соседями отгонять потенциальных воров, рассказала RT женщина.

Большая вода идёт в Оренбург

Пока в Орске люди справляются с последствиями затопления, жители Оренбурга готовятся к пику паводка. Уровень воды в реке Урал в районе города продолжает подниматься и 9 апреля достиг отметки в 920 см. Опасной отметкой для Оренбурга является точка в 930 см. При этом первый замглавы города Алексей Кудинов со ссылкой на гидрологов сообщил, что в ближайшие сутки уровень воды может существенно подняться.

Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Дата события: 09.04.2024

РИА Новости

Уровень воды в реке Сакмара, впадающей в Урал, к северу от города достиг 811 см, опасным значением для города станет отметка в 870 см. В отдельных микрорайонах Оренбурга уже началась эвакуация.

Мэр города Сергей Салмин 8 апреляпризвал жителей находящихся в опасности районов эвакуироваться заранее, поскольку вода может подойти к домам ночью.

«Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — заявил Салмин, пообещав, что полиция и спасатели будут патрулировать затопленные районы, чтобы не допустить мародёрства.

В городе уже подготовили пункты для временного размещения горожан, а также мобильные приёмные, где люди могут уточнить вопросы, связанные с выплатами, подготовкой документов и кредитными каникулами.

Эвакуироваться из затопленных районов людям помогают и простые жители областного центра. Так, Дмитрий Нагаев объединил владельцев грузовых автомобилей, которые бесплатно вывозят имущество пострадавших. По его словам, сейчас в инициативной группе работает уже около 80 водителей, но их сил не хватает на всех, кому необходимо помочь.

«Очень не хватает грузчиков, их нет. Сейчас многие оренбуржцы заранее вывозят имущество из подтопляемых территорий, не дожидаясь, когда вода дойдёт до их участка», — рассказал Дмитрий.

Как жители затопленных районов Оренбуржья борются с последствиями паводка

Жители незатопленных районов города, а также области в соцсетях предлагают принять у себя пострадавших. Так, косметолог Злата Улахметова из города Ясного разместила на своей странице пост, в котором призвала людей объединиться и вместе расселить людей в городе.

«Жители Ясного, у которых есть свободное жильё, откликнулись. Например, кто-то не успел продать или сдать квартиру и предоставил жильё бесплатно. За два дня в Ясном мы расселили 26 человек из Орска, из них десять детей и два пенсионера. Теперь мы готовы помочь и оренбуржцам: уже есть предложения от людей со свободными квартирами, а владелец местного хостела готов предоставить бесплатно проживание», — рассказала собеседница RT.

На призыв Златы помочь людям, потерявшим жильё, откликнулись и школьники. Подростки убрались во всех квартирах, чтобы подготовить их к приёму людей, и отвезли туда воду и продукты питания.