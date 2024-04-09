Мэр Козупица: пик паводка в Орске прошёл, вода начинает убывать
- РИА Новости
По его словам, вода спадает в разных районах по-разному.
«В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра», — сказал мэр.
Он добавил: это вселяет надежду, что пик паводка прошёл, и можно ожидать, что он начнёт убывать.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что жители области строят дамбу возле села Глядянское из-за паводковой ситуации.
Плавающий транспортёр МЧС России вышел с площади Гагарина в Орске, чтобы оказать помощь людям, которые отказались эвакуироваться из затопленных домов.