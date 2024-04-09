Мэр Козупица: пик паводка в Орске прошёл, вода начинает убывать

Мэр Орска Оренбургской области Василий Козупица в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что пик паводка в городе прошёл, вода начинает убывать.

По его словам, вода спадает в разных районах по-разному.

«В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра», — сказал мэр.

Он добавил: это вселяет надежду, что пик паводка прошёл, и можно ожидать, что он начнёт убывать.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что жители области строят дамбу возле села Глядянское из-за паводковой ситуации.

Плавающий транспортёр МЧС России вышел с площади Гагарина в Орске, чтобы оказать помощь людям, которые отказались эвакуироваться из затопленных домов.