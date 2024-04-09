В Орске для оказания помощи населению вышел плавающий транспортёр МЧС

Плавающий транспортёр МЧС России выходит с площади Гагарина в Орске, чтобы оказать помощь людям, которые отказались эвакуироваться из затопленных домов.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что на вездеходе МЧС находятся медицинские работники, спасатели и сотрудники Красного Креста.

На транспортёр заранее загрузили продукты питания, предметы личной гигиены и другой первоочередный инвентарь.

Ранее сообщалось, что в Орске разыскивают пропавшую во время паводка преподавателя колледжа искусств Наталью Чумак.

Как рассказали RT коллеги 76-летней женщины, в последний раз она была на связи в субботу, с тех пор телефон выключен.