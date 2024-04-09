В Орске для оказания помощи населению вышел плавающий транспортёр МЧС
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что на вездеходе МЧС находятся медицинские работники, спасатели и сотрудники Красного Креста.
На транспортёр заранее загрузили продукты питания, предметы личной гигиены и другой первоочередный инвентарь.
Ранее сообщалось, что в Орске разыскивают пропавшую во время паводка преподавателя колледжа искусств Наталью Чумак.
Как рассказали RT коллеги 76-летней женщины, в последний раз она была на связи в субботу, с тех пор телефон выключен.