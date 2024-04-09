В Орске во время паводка пропала преподаватель колледжа искусств

В Орске разыскивают пропавшую во время паводка преподавателя колледжа искусств Наталью Чумак. Как рассказали RT коллеги 76-летней женщины, в последний раз она была на связи в субботу, с тех пор телефон выключен.

Сообщалось, что её видели в церкви в микрорайоне Старый город, но волонтёры не смогли её там найти. Родственников у Чумак нет, она до последнего отказывалась эвакуироваться, потому что переживала, что в дом залезут мародёры.

Также жительница Иркутска Татьяна сообщила RT, что ищет пропавшего в Орске отца, Виталия Антонова. По её словам, они разговаривали с ним два дня назад, он живёт в микрорайоне Форштадт.

Ранее житель Орска сообщил, что более двух суток ищет бабушку — её дом полностью затоплен, самой женщины нет ни в больницах, ни в пунктах временного содержания.