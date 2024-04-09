В Орске во время паводка пропала преподаватель колледжа искусств
- РИА Новости
Сообщалось, что её видели в церкви в микрорайоне Старый город, но волонтёры не смогли её там найти. Родственников у Чумак нет, она до последнего отказывалась эвакуироваться, потому что переживала, что в дом залезут мародёры.
Также жительница Иркутска Татьяна сообщила RT, что ищет пропавшего в Орске отца, Виталия Антонова. По её словам, они разговаривали с ним два дня назад, он живёт в микрорайоне Форштадт.
Ранее житель Орска сообщил, что более двух суток ищет бабушку — её дом полностью затоплен, самой женщины нет ни в больницах, ни в пунктах временного содержания.