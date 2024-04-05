«Врачи сделали всё быстро, чётко и правильно»: губернатор Мурманской области пришёл в себя после нападения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришёл в себя после нападения
Вечером 4 апреля в городе Апатиты произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Сразу после инцидента главу региона госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ, где ему провели операцию. Нападавший был задержан.
Нападение произошло после встречи губернатора Мурманской области с жителями Апатитов в городском дворце культуры «Строитель». Как установило следствие, 42-летний местный житель после встречи губернатора с гражданами нанёс ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии.
Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, задержанным оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Знакомый мужчины рассказал RT, что пару лет назад, работая бригадиром путейных рабочих, он порезал ножом одного из коллег: «С тех пор с ним боялись работать». По данным СК, он привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение лёгкого вреда здоровью.
Также удалось выяснить, что Быданов в 2022 году был на год лишён водительских прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал. Его лишили прав на год, он обжаловал решение, но безуспешно.
- 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, задержанный за нападение на губернатора Мурманской области.
- RT
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что следователи устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Также ведётся работа по выяснению причин и мотивов преступления. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования.
В ходе допроса задержанный пояснил, что совершил нападение на Андрея Чибиса из-за личной неприязни, хотя лично с ним знаком не был.
В прокуратуре Мурманской области признали законным и обоснованным возбуждение в отношении задержанного жителя Апатитов уголовного дела по статье «Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности». За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
«Губернатору Мурманской области сильно повезло»
Губернатору Мурманской области Андрею Чибису после госпитализации была проведена операции, которая длилась более часа. По словам главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ Юрия Ширяева, главе региона повезло.
«Состояние тяжёлое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сказал он.
В свою очередь, глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев добавил, что Чибис находится в палате интенсивной терапии под наблюдением.
«Состояние тяжёлое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объёме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — пояснил он.
Утром 5 апреля Андрей Чибис опубликовал в своём Telegram-канале видео после операции.
«Пришёл в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали всё быстро, чётко и правильно, ну и, конечно, всем вам, за то что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться — и дальше в бой. Только вперёд! Всё будет хорошо!» — сказал он.
- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис записал видео после операции
Как рассказала пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24», Андрей Чибис находился в сознании после нападения, в ходе которого он получил ножевое ранение, он сам дошёл до машины, после чего его оперативно довезли до больницы.
«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению. Сейчас какие-либо ещё прогнозы по восстановлению, сколько это займёт, крайне рано [давать. — RT]», — добавила она.
По её словам, решение о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, примут в самое ближайшее время: «И губернатор вернётся к работе, как только сможет».