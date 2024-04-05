«Врачи сделали всё быстро, чётко и правильно»: губернатор Мурманской области пришёл в себя после нападения

В Мурманской области произошло нападение на губернатора Андрея Чибиса. 42-летний житель Апатитов нанёс ему удар ножом в живот, злоумышленник был задержан. В ходе допроса он заявил, что пошёл на преступление на фоне личной неприязни к главе региона, с которым лично знаком не был. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности». Чибис после ранения был госпитализирован, ему провели операцию. По данным регионального Минздрава, он находится в палате интенсивной терапии под наблюдением.

Вечером 4 апреля в городе Апатиты произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Сразу после инцидента главу региона госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ, где ему провели операцию. Нападавший был задержан.

Нападение произошло после встречи губернатора Мурманской области с жителями Апатитов в городском дворце культуры «Строитель». Как установило следствие, 42-летний местный житель после встречи губернатора с гражданами нанёс ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, задержанным оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Знакомый мужчины рассказал RT, что пару лет назад, работая бригадиром путейных рабочих, он порезал ножом одного из коллег: «С тех пор с ним боялись работать». По данным СК, он привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение лёгкого вреда здоровью.

Также удалось выяснить, что Быданов в 2022 году был на год лишён водительских прав за оставление места ДТП. Во время обгона он задел другую машину, но с места уехал. Его лишили прав на год, он обжаловал решение, но безуспешно.

42-летний житель Апатитов Александр Быданов, задержанный за нападение на губернатора Мурманской области.

RT

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что следователи устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Также ведётся работа по выяснению причин и мотивов преступления. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования.

В ходе допроса задержанный пояснил, что совершил нападение на Андрея Чибиса из-за личной неприязни, хотя лично с ним знаком не был.

В прокуратуре Мурманской области признали законным и обоснованным возбуждение в отношении задержанного жителя Апатитов уголовного дела по статье «Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности». За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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«Губернатору Мурманской области сильно повезло»

Губернатору Мурманской области Андрею Чибису после госпитализации была проведена операции, которая длилась более часа. По словам главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ Юрия Ширяева, главе региона повезло.

«Состояние тяжёлое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сказал он.

В свою очередь, глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев добавил, что Чибис находится в палате интенсивной терапии под наблюдением.

«Состояние тяжёлое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объёме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — пояснил он.

Утром 5 апреля Андрей Чибис опубликовал в своём Telegram-канале видео после операции.

«Пришёл в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали всё быстро, чётко и правильно, ну и, конечно, всем вам, за то что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться — и дальше в бой. Только вперёд! Всё будет хорошо!» — сказал он.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис записал видео после операции

Как рассказала пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24», Андрей Чибис находился в сознании после нападения, в ходе которого он получил ножевое ранение, он сам дошёл до машины, после чего его оперативно довезли до больницы.

«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению. Сейчас какие-либо ещё прогнозы по восстановлению, сколько это займёт, крайне рано [давать. — RT]», — добавила она.

По её словам, решение о том, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, примут в самое ближайшее время: «И губернатор вернётся к работе, как только сможет».