В Мурманской области вскоре определятся с временным заместителем Чибиса

Пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что вскоре будет принято решение о том, кто будет временно исполнять обязанности главы региона.

«По обязанностям решение будет принято в самое ближайшее время», — цитирует её ТАСС.

Ранее Чибис опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели в результате покушения на политика.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.