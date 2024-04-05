В Мурманской области вскоре определятся с временным заместителем Чибиса
- РИА Новости
- © Александр Казаков
«По обязанностям решение будет принято в самое ближайшее время», — цитирует её ТАСС.
Ранее Чибис опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели в результате покушения на политика.
В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.
Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.