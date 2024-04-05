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В СК назвали мотив нападения на губернатора Чибиса

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В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и выяснили мотив его поступка.

Как говорится в заявлении ведомства в Telegram, в рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь

«В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», — отмечается в сообщении.

Установлено, что совершивший нападение ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение легких телесных повреждений.

4 апреля на Чибиса было совершено нападение с ножом.

Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что состояние губернатора региона тяжёлое, но стабильное.

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