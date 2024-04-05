На губернатора Мурманской области Чибиса напали, когда он вышел из ДК
- РИА Новости
«Губернатор уже выходил со встречи, он только-только вышел из ДК, как подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошёл до машины, оперативно доехали до больницы», — цитирует её РИА Новости.
Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели после покушения на политика.
В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.
Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.