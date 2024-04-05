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На губернатора Мурманской области Чибиса напали, когда он вышел из ДК

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На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали, когда он вышел из ДК после встречи с жителями, заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24».
На губернатора Мурманской области Чибиса напали, когда он вышел из ДК
  • РИА Новости

«Губернатор уже выходил со встречи, он только-только вышел из ДК, как подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошёл до машины, оперативно доехали до больницы», — цитирует её РИА Новости.

Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели после покушения на политика.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.

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