Негативно относился к СВО: в ФСБ сообщили о задержании бывшего военнослужащего ЦАХАЛ из-за намерения вступить в ВСУ

УФСБ России по Краснодарскому краю сообщило о задержании гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который намеревался вступить в украинские вооружённые формирования, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Задержанного выдворили из страны, запретив ему возвращаться в РФ.

В Краснодарском крае был задержан гражданин Израиля, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, намеревавшийся вступить в ряду ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Краснодарскому краю.

«УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 г. р., бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооружённые формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

По данным ФСБ, иностранный гражданин негативно относится к СВО и политике, проводимой российским руководством. Он связывался с различными запрещёнными в РФ террористическими группировками, отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в их состав и выполнять «боевые задачи против России».

Впоследствии мужчину выдворили из страны, запретив ему обратный въезд.

«Осуществлён его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль, а также закрыт въезд в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении УФСБ.

Также ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»).

ФСБ регулярно сообщает о задержании лиц, выполняющих функции агентов для украинских силовых ведомств, либо намеревавшихся вступить в ряды ВСУ.

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В частности, в январе ведомство сообщило о задержании в Ростове-на-Дону двух граждан РФ, которые в ходе общения с представителем украинских спецслужб дали согласие собирать и передавать информацию о подразделениях российских Вооружённых сил.

Отмечалось, что оба задержанных инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Кроме того, в ноябре 2023 года в Бурятии сотрудники ФСБ задержали мужчину, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения специальной военной операции.

По данным спецслужб, задержанный в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие ВС России. Он также гарантировал организовать российским военнослужащим связь с его кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов»*

Наряду с этим в марте в Минобороны России опубликовали данные о численности и составе зарубежных наёмников, принимающих участие в вооружённом конфликте на стороне Украины.

По данным российского оборонного ведомства, с 24 февраля 2022 года общее число иностранных наёмников, прибывших на Украину, составило 13 387. К моменту публикации этой информации было подтверждено уничтожение 5962 зарубежных боевиков.

Лидерами по числу отправленных на Украину наёмников в МО РФ назвали Польшу (прибыло — 2960, уничтожено — 1497), Грузию (1042 прибыло, 561 уничтожен) и США (прибыло — 1113, уничтожен — 491).

Исходя из этой публикации, со стороны Израиля на Украину прибыло 64 наёмника, 29 из которых на момент обнародования данных было уничтожено.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.