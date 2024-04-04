Экс-военнослужащего ЦАХАЛ задержали в Краснодарском крае из-за ВСУ

Бывшего военнослужащего ЦАХАЛ задержали в Краснодарском крае из-за намерения вступить в ВСУ, сообщили в УФСБ России по региону.

«Задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 г. р., бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооружённые формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Российские спецслужбы установили, что иностранец негативно относился к СВО и проводимой властями страны политике, а также отправлял свои анкетные данные для вступления в антироссийские организации.

«Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России», — заявили в ФСБ.

Мужчину вывезли за пределы страны и запретили въезд на территорию России.

В аэропорту Волгограда ранее задержали 19-летнего молодого человека, который переводил деньги для ВСУ, возбуждено уголовное дело о госизмене.

Также ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции. Мужчину арестовали.