В Симферополе арестовали агента украинских спецслужб за сбор данных о Росгвардии

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции. Мужчину арестовали.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что собранные им по заданию куратора из Главного управления разведки Минобороны Украины сведения «предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике» Росгвардии.

Ранее украинского агента, задержанного в Ростове-на-Дону при попытке приобретения компонентов для зенитно-ракетного комплекса С-300, осудили на 11,5 года.