В Симферополе арестовали агента украинских спецслужб за сбор данных о Росгвардии
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Уточняется, что собранные им по заданию куратора из Главного управления разведки Минобороны Украины сведения «предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике» Росгвардии.
Ранее украинского агента, задержанного в Ростове-на-Дону при попытке приобретения компонентов для зенитно-ракетного комплекса С-300, осудили на 11,5 года.