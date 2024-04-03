«Существенный рост числа желающих»: МО РФ заявило о приёме на службу по контракту более 100 тысяч человек с начала года

Более 100 тыс. человек поступили на службу по контракту в Вооружённые силы Российской Федерации с начала текущего года, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, существенный рост числа желающих заключить контракты фиксируется на протяжении последних полутора недель. В министерстве привели данные, согласно которым в пункты отбора по всей стране ежедневно приходят до 1,7 тыс. человек. В ведомстве отметили, что большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт назвали «желание отомстить за погибших трагедии в «Крокусе».

В Минобороны России заявили, что с начала текущего года на службу по контракту в Вооружённые Силы Российской Федерации поступило уже более 100 тыс. человек.

«При этом за последние полторы недели в пунктах отбора на военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации фиксируется существенный рост числа желающих заключить контракты с Минобороны России, чтобы принять участие в специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в МО, ежедневно в пункты отбора на контрактную службу по всей стране приходят до 1,7 тыс. человек. За последние 10 дней около 16 тыс. граждан заключили контракты для участия в специальной военной операции.

В ведомстве также отметили, что среди тех, кто пришёл на собеседование в пункты отбора в ВС России за последнюю неделю, большинство кандидатов в качестве основного мотива называли желание отомстить за погибших в трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей 22 марта.

В Кремле заявили, что интерес россиян к службе по контракту говорит о консолидации общества вокруг президента.

«Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества, внутренней, и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

В марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в соответствии с решением президента продолжается поступательное развитие Вооружённых сил России и повышение их боевых возможностей.

Тогда глава ведомства заявил, что в ВС РФ сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. Кроме того, до конца 2024 года планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

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«Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны», — сказал министр обороны РФ.

В декабре 2023 года Шойгу также принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ при участии президента, в ходе которого министр представил задачи по численности военнослужащих-контрактников.

«Довести численность военнослужащих по контракту, с учётом комплектования новых формирований, к концу года до 745 тыс. человек», — заявил глава оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить гарантированное, своевременное строительство объектов военной социальной инфраструктуры с учётом возрастающих потребностей ВС России.

На том же заседании Владимир Путин подчеркнул важность предоставления всех социальных гарантий участникам СВО.

«Все участники спецоперации — военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался ещё в 2014 году, — повторю, все защитники России, семьи наших павших героев, наших товарищей должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и ратного братства», — сказал тогда президент.

Он отметил, что это утверждение касается получения статуса ветерана боевых действий, который даёт льготы, дополнительные меры поддержки, в том числе и семьям российских военных.