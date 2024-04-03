Песков: рост числа контрактников в ВС России говорит о консолидации общества
- РИА Новости
«Это лишнее свидетельство высокой степени внутренней мобилизации и консолидации нашего общества вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО», — сказал представитель Кремля.
3 апреля Министерство обороны заявило, что с начала 2024 года на военную службу по контракту в Вооружённые силы России пришли более 100 тыс. человек.
За последние полторы недели в пунктах отбора контрактников наблюдается существенный рост желающих поступить на службу в вооружённые силы, за последние десять дней контракты заключили около 16 тыс. граждан.