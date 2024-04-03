Судьба неизвестна: без вести пропавших в день теракта посетителей «Крокуса» продолжают искать родственники

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжаются процедуры опознания погибших. Тем временем в работе у Следственного Комитета находятся 143 заявления о пропавших без вести в день трагедии. Родные до сих пор надеются, что в данные могла закрасться ошибка и они смогут найти своих близких. RT поговорил с несколькими родственниками без вести пропавших 22 марта посетителей «Крокуса».

Согласно последним официальным данным, число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 144 человек, количество пострадавших увеличилось до 551. При этом в Следственном комитете РФ сообщали о поступлении в ведомство 143 заявлений от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате трагедии в «Крокусе».

На месте происшествия закончили разбирать завалы, но до сих пор не завершено опознание всех тел погибших. Сейчас оно проводится в том числе посредством ДНК-тестов. Официальные списки пропавших без вести не публикуются, родственники исчезнувших людей продолжают разыскивать их.

Семьи пропавших оказались в тяжёлом положении — они до сих пор не знают, живы ли их близкие, и ежедневно проверяют списки жертв и пострадавших в трагедии в надежде, что их родные могли выжить и оказаться в больницах.

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При этом, по данным собеседников RT, в больницах уже не осталось «безымянных» пострадавших в трагедии — личности всех пациентов установлены. Есть небольшая надежда, что в персональных данных могли быть допущены ошибки и опечатки и часть пропавших в последующем найдутся.

RT поговорил с несколькими россиянами, разыскивающими своих близких после трагедии в «Крокусе».

«Процедуры опознания в моргах ещё идут»

26-летней Ангелине Шалаевой до сих пор неизвестна судьба её отчима Василия Хозина, без вести пропавшего в день трагедии в «Крокус Сити Холле» — мужчины нет в списках погибших и пострадавших. Теракт в «Крокусе» унёс жизни самых близких родственников Ангелины — её матери Виктории и 12-летнего младшего брата Артемия. Они пошли на выступление «Пикника» 22 марта, а Ангелина осталась дома с пятилетней сестрой Василисой.

«Брат очень любил рок, попасть на концерт было его мечтой. Мама с отчимом решили устроить ему сюрприз. Сами родители к року нейтрально относились, на концерты не ходили, пошли ради Артемия, чтобы он не ходил один», — рассказала девушка RT.

В начале девятого вечера мама Ангелины позвонила ей и сообщила о стрельбе. А потом прислала видео: им удалось выбраться из зала, они искали выход из здания. Затем связь с женщиной прервалась.

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«Я пересмотрела все возможные видео из «Крокуса» в надежде получить хоть какую-то информацию о родных. В больницах их не было. В итоге фамилии мамы и брата появились в списках погибших. Я сдала ДНК для проведения тестов и через три дня мне подтвердили, что мать и брат погибли. Отчим считается пропавшим без вести, но процедуры опознания в моргах ещё идут», — сообщила Ангелина.

О смерти родителей маленькая Василиса ещё не знает. Вчера Ангелина оформила опеку на полгода.

41-летнего москвича Василия Хозина до сих пор не нашли, хотя в больницах, по словам Ангелины, безымянных людей уже нет. Родные Василия сдали ДНК и ждут завершения опознания тел погибших в «Крокусе».

Василий работал в компании, занимавшейся изготовлением тортов со спецэффектами — мужчина проектировал механизмы для необычных десертов. С матерью Ангелины, Викторией, они были знакомы с детства — а шесть лет назад женщина приехала из родного Таганрога в столицу на заработки, написала Василию, и у пары завязался роман. Через год у них родилась дочь Василиса, а в Москву приехали дети Виктории — Ангелина и Артемий.

В списках (не) значатся

37-летняя Яна Погодаева и 33-летняя Кристина Бугерская — лучшие подруги. В день теракта в «Крокусе» они отправились слушать «Пикник», обе любят эту группу и давно планировали сходить на концерт. Билеты купили за два месяца и очень ждали мероприятие, вспоминает муж Кристины Семён.

Во время концерта «Пикника» в «Крокусе» Кристина внезапно позвонила супругу, но из-за шума тот не смог разобрать её слов и не понял, что случилось. Тогда Семён позвонил мужу Яны — Игорю. Тот уже был в курсе происходящего в концертном зале. Игорь срочно выехал к «Крокусу» со станции метро «Сокольники», Семён взял каршеринг и тоже отправился в Красногорск — с «Селигерской». Мужчины были на месте уже в 20:40.

«Мы заглядывали в скорые, провели там всю ночь — ничего», — говорит Семён.

Несколько дней о судьбе девушек ничего не было известно. По словам Семёна, Яну обнаружили среди погибших по тесту ДНК, но по Кристине такой информации нет. Мужчина отмечает, что обе девушки внесены в список погибших, но он всё ещё убеждён, что Кристина может оказаться жива.

«Кристину внесли в список погибших, но это список предварительный. И было сделано это без оснований. Её не нашли, не опознали, тесты ДНК не готовы», — пишет Семён в своих соцсетях.

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У Кристины остался 12-летний сын, сейчас он живёт у бабушки. На третий день мама Кристины сдала тест ДНК для процедур опознания. Семён продолжает верить, что его возлюбленная жива, и говорит, что будет продолжать поиски, пока не получит официальное подтверждение.

42-летняя Владислава Конькова вместе с мужем Денисом тоже пропала без вести после концерта в «Крокусе» 22 марта. Женщина родом из Белоруссии, но давно переехала в Москву и вышла здесь замуж.

В понедельник Влада не пришла на работу, а последняя активность в её соцсетях пришлась на вечер теракта. Коллеги Коньковой забили тревогу. Поисками женщины начала заниматься её подруга, детей и родственников в столице у Влады нет. Подруга ездила к дому Влады в надежде, что найдёт её там, но этого не случилось.

Судьба Влады и Дениса остаётся неизвестной — по словам подруги Коньковой, в списках погибших и пострадавших в «Крокусе» супругов нет.