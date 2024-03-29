«Второй день рождения нашей семьи»: сотрудница «Крокус Сити Холла» спасла жену и сына москвича

Москвич Андрей разыскивает сотрудницу «Крокус Сити Холла», которая помогла спастись его жене и сыну во время теракта 22 марта. Когда началась стрельба, Андрей с дочкой и его супруга с сыном оказались разделены. Мужчина с дочкой смогли самостоятельно выбраться на парковку, а жену и сына вместе с остальными убегавшими от террористов зрителями выпустила через служебный вход девушка, работающая в концертном зале.

Специалист в сфере коммуникаций из Москвы Андрей был на концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» 22 марта со своей семьёй: женой, 16-летним сыном и десятилетней дочерью. Билеты 39-летний мужчина изначально покупал в качестве подарка супруге ещё в январе, но когда их дети узнали, что родители собрались на концерт их любимых музыкантов, то потребовали взять их с собой. Поэтому у супругов и у брата с сестрой были разные места.

«Мы с женой должны были сидеть во втором ряду VIP-партера, а дети — на 12-м ряду партера», — отмечает собеседник RT. По мнению Андрея, если бы они успели занять свои места, то с высокой вероятностью могли попасть под пули террористов, так как находились в непосредственной близости от сцены: «Возможно, нас бы уже не было в живых».

Однако до зала семья не добралась: их задержала череда обстоятельств. «По дороге мы заехали к моему крестнику поздравить его с днём рождения. Когда вошли в «Крокус», то задержались в гардеробе на минус первом этаже. Ждали жену, а дети хотели купить футболки на стойке, где продавали сувенирную продукцию группы. Только на минус первом этаже было несколько точек с мерчем», — объясняет он.

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Футболки они так и не купили. Когда семья услышала шум и увидела непонятную ещё на тот момент суету, то сначала решила, что наверху разыгрывается какой-то перформанс.

«Это же «Пикник», у них всё может быть. Первые звуки падающего стекла и выстрелов мы приняли за петарду. Мы посмотрели на девушку за стойкой с сувенирной продукцией, а она растерянно смотрела наверх. Тогда до нас стало доходить, что сотрудники сами не в курсе происходящего, то есть это не запланированная часть шоу, а что-то выходящее за рамки нормального. Потом я услышал автоматную очередь, люди закричали и побежали», — вспоминает москвич.

В этот момент семья оказалась по обе стороны от эскалатора, ведущего на первый этаж: Андрей был рядом с дочкой, а сын — ближе к туалету, где находилась его мама. «Я сказал ему: хватаешь маму и бежишь», — продолжает собеседник RT.

Поток спасавшихся от террористов зрителей не позволил семье воссоединиться сразу. Супруга со старшим ребёнком направились в одну сторону, а её муж с младшей — в другую, откуда выбрались на парковку. По его словам, выбегавшие туда люди не могли понять, безопасно ли там находиться: «Мы боялись, вдруг и там есть кто-то из террористов. Ходили очень осторожно, лавируя между машинами. Вышли на улицу, там нас встречал водитель, который отвёз нас на концерт. К счастью, он не успел далеко уехать, быстро среагировал на мой звонок и вернулся».

«Хотел отблагодарить»

Андрей собирался посадить дочь в машину, а сам планировал вернуться в концертный зал за женой и сыном. Но в этот момент ему позвонила супруга и сказала, что она вместе со старшим ребёнком благополучно выбралась из «Крокус Сити Холла».

«Им открыли дверь около туалета под эскалатором на минус первом этаже, — рассказывает Андрей. — Я так понимаю, там нет обычного выхода, но там была какая-то служебная дверь, от которой оперативно нашли ключи и выпустили через неё людей, пока мы ходили по парковке, ещё не понимая, что происходит. Супруга с сыном вышли практически одновременно с нами, но с другой стороны и побежали в сторону Vegas (один из корпусов «Крокуса». — RT), где мы их и подхватили».

Сейчас Андрей ищет сотрудницу «Крокуса», которая помогла спастись его жене и сыну. «Если вдруг у RT есть понимание из историй, которые вы публиковали, кто был тот человек, который быстро нашёл ключи и открыл дверь под эскалаторами около туалетов на минус первом этаже, я бы очень хотел отблагодарить его, — говорит москвич. — Супруга говорит, что дверь была заперта».

© Из личного архива

Про 22 марта Андрей и его близкие теперь говорят: «Второй день рождения нашей семьи». Десять минут, которые прошли от звуков первых выстрелов до момента, когда они мчались на машине от «Крокуса» прочь, навсегда изменили их жизнь, добавляет Андрей: «Первой реакцией, когда мы сели в автомобиль, конечно, было облегчение: «Мы все здесь, все живы, всё хорошо». Но потом пришло осознание, что же именно произошло в концертном зале. Наша история скорее банальна. Когда мы позже забирали вещи из «Крокуса», я слышал, что говорили другие посетители, оказавшиеся на выступлении в тот вечер. От их рассказов просто мороз по коже, лучше бы этого не слышать. Очень страшно знать, с чем столкнулись люди».