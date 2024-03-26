«Это был ад»: прибывшие первыми к «Крокусу» в день теракта медики рассказали RT, как спасали людей

RT поговорил с медиками, которые в числе первых прибыли к месту трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» в день теракта 22 марта. Врачи рассказали, как спасали пострадавших, что помогло им сохранять самообладание в условиях всеобщей паники и как спасательные службы работали во время чрезвычайной ситуации.

Вячеслав Сахаров — врач-анестезист бригады АиР Московской областной станции скорой помощи в Красногорске, он 18 лет в медицине. 22 марта его бригада одной из первых прибыла на место трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» — от момента поступления вызова до приезда скорой к концертному комплексу прошло от пяти до семи минут, говорит Вячеслав.

По его словам, изначально медики из его бригады не знали, что в «Крокусе» произошёл теракт. Они поняли это, когда подъехали к зданию и увидели толпы бегущих людей без верхней одежды.

«Первого пострадавшего принесли с множественными ножевыми ранениями. Мои напарницы — врач анестезиолог-реаниматолог Ольга Владимировна Меланьина и анестезист Юлия Михайловна Орлова — начали оказывать ему помощь, а я выпрыгнул из машины и занялся сортировкой пострадавших», — рассказывает собеседник RT.

Слева направо: анестезист Юлия Орлова, врач анестезиолог-реаниматолог Ольга Меланьина и анестезист Вячеслав Сахаров

© Фото из личного архива

К Вячеславу и его коллегам подводили всё новых людей. Время летело быстро: в ту ночь Сахаров лично отсортировал больше 30 человек и распределил их по машинам скорой в зависимости от тяжести травм.

«Были и фатальные пациенты, которым уже было ничем не помочь — люди их подносили, сами не понимая, жив человек или мёртв, — вспоминает медик. — Среди таких пациентов, точно помню, была одна женщина и один мужчина. У женщины было перерезано горло, у мужчины — огнестрельное ранение в грудную клетку. Когда я его начал осматривать, он уже был в состоянии клинической смерти».

Вячеслав подчеркнул, что при любых чрезвычайных ситуациях медикам важно сохранять холодную голову. Однако даже его, медика с 18-летним стажем, ужаснуло произошедшее в «Крокусе». Правда, осознание трагедии пришло не сразу — за работой думать о страхе было попросту некогда.

«Когда я приехал домой, меня встречали дочери. Я просто сел, обнял их и плакал. Потому что тот хаос и тот ужас, который там творился, — это не передать словами. Это просто был ад», — говорит Сахаров.

Медик отметил работу своих коллег. По его словам, буквально через 15—20 минут после начала стрельбы в «Крокус Сити Холле» всё здание уже «светилось синим цветом» от мигалок скорых и машин спасателей. Вячеслав добавил, что на вызовы приехали не только бригады из Московской области, но и скорые частных клиник, которые взялись помогать пострадавшим совершенно бесплатно. Позже прибыли кареты скорой помощи из Тулы и Рязани.

«За своих коллег (и за московских, и за областных) могу сказать, что все отработали на высшем уровне. Это наша работа, и мы её выполняем. В такой ситуации нет безучастных. Отреагировали все очень быстро, организованно, компетентно. Если бы была какая-то проволочка в такой ситуации, то жертв было бы гораздо больше», — заключил собеседник RT.

«От шока люди не понимали, чья на них кровь»

Фельдшер скорой Олеся Машукова была в первой бригаде медиков, прибывшей к «Крокус Сити Холлу» в день теракта. Женщина рассказала RT, что уже на подъезде к зданию на дороге было множество бегущих людей.

«Мы подъехали максимально близко, как смогли. Вышли и сразу стали оказывать людям помощь, заниматься их транспортировкой. Ещё через пару минут подъехали две машины реанимации. Людей было много, масса. Ранений было достаточно, в основном огнестрельные и ожоги. Потом начали доставлять людей с отравлением продуктами горения», — вспоминает собеседница RT.

По её словам, многие люди были в крови, но от шока не чувствовали, ранены ли они: «Многие не понимали, чья на них кровь». Медикам приходилось раздевать и осматривать на предмет ранений каждого, кто к ним подходил. Были и «тяжёлые» пациенты — в основном с огнестрельными ранениями.

«Я не могу точно подсчитать, скольким людям мы оказали помощь в ту страшную ночь. Было много лёгких ранений, но были и тяжёлые пациенты, кому срочно нужна была помощь. У нас в машине «тяжёлых» было двое: огнестрельные ранения бедра и предплечья», — перечисляет медик.

Её бригада работала в районе «Крокуса» до пяти утра 23 марта. Работы было очень много: всех пострадавших было необходимо осмотреть, оказать помощь, доставить в больницу и там передать медикам. По словам Машуковой, бригады скорой, работавшие с пострадавшими в теракте, очень оперативно отреагировали на каждого поступившего к ним пациента.

«Если в первый раз людей было очень много, то во второй заход, когда мы вернулись из больницы, пострадавших уже практически не было — их всех максимально оперативно развезли по больницам, оказали помощь. Не было такого, что кто-то ждал подолгу», — говорит фельдшер.

Олеся согласилась со своим коллегой по красногорской службе скорой помощи Вячеславом на счёт того, что спасательные службы и медики очень эффективно действовали в чрезвычайной ситуации. По её словам, бригады скорой — и московские, и областные — отработали на отлично.

«Как и все наши коллеги, я очень переживала за людей. Но страшно не было. Когда мы приехали туда, на место, страха не было ни на минуту вообще, потому что наша основная задача была помочь людям, спасти как можно больше», — объясняет Машукова.

«Конечно, после смены приходишь домой, всё это осознаёшь, понимаешь, насколько это была страшная картина. Мои близкие переживали и за меня, и за тех людей, кто погиб и пострадал в «Крокусе». Это такая большая беда, которая сплотила всех», — добавила медик.