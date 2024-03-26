«Оставаться в неведении я не могла»: жительница Сочи прилетела в Москву в поисках пропавшего при теракте отца

Жительница Сочи Карина, потерявшая год назад мужа на СВО, разыскивает своего отца Дмитрия Жеурова, находившегося в «Крокус Сити Холле» 22 марта. По словам подруги мужчины, которая была с ним на концерте, он получил ранение и не смог выбраться из зала. В списках пострадавших и погибших Дмитрия Жеурова нет. Чтобы узнать судьбу отца, Карина прилетела в Москву.

Жительница Сочи Карина прилетела в Москву, чтобы узнать, что случилось с её отцом, 54-летним Дмитрием Жеуровым. Вместе с подругой Татьяной он находился на концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Как сообщила Татьяна, мужчина получил огнестрельное ранение и не смог выбраться из зала.

«Я дозвонилась на горячую линию для родственников погибших. Они зафиксировали данные. Сказали: «Ждите, с вами будут связываться». Но никто не позвонил. Поэтому я решила съездить сама и на месте уже узнавать», — рассказала Карина в беседе с RT.

По её словам, в списках погибших и пострадавших её отец не значится. Из-за этого она не могла воспользоваться предложением авиакомпаний о бесплатной перевозке для близких, пострадавших во время теракта. RT оплатил Карине перелёт до Москвы и обратно.

«Оставаться в неведении дома я не могла, — продолжает собеседница RT. — Мой муж, мобилизованный на СВО, погиб год назад, он награждён орденом Мужества. А теперь и отец пропал. Двух моих самых любимых и любивших меня мужчин не стало меньше чем за год».

Женщина побывала в штабе, который организован недалеко от «Крокус Сити Холла», и в следственном бюро судмедэкспертизы. Там у неё взяли образец ДНК. По словам Карины, пока идёт разбор завалов и идентификация останков. Она добавила, что встретила несколько человек, попавших в аналогичную ситуацию.

Дома Карину ждут двое сыновей, четырёх и семи лет, за которыми присматривает бабушка.

Концерт-компромисс

О том, что её отец был на том самом концерте, Карина узнала 23 марта от женщины по имени Татьяна, подруги детства Дмитрия Жеурова. По словам Татьяны, друзья купили билеты на выступление ещё 26 января и очень ждали этого вечера.

«Дмитрий в молодости отлично играл на гитаре, в училище был ударником в группе, он вообще увлекался русским роком, — рассказала RT Татьяна. — А я предпочитаю классическую музыку. Он мне сказал, что этот концерт будет компромиссом, ведь мы идём на рок-группу, но в сопровождении симфонического оркестра».

Места Дмитрия и Татьяны были во втором ряду амфитеатра. Когда террористы начали стрелять по зрителям, спутник собеседницы RT получил огнестрельное ранение, а Татьяну он спрятал между рядов. Женщина смогла выбраться из «Крокус Сити Холла», после чего связалась со следователями и с родственниками Дмитрия. От госпитализации она отказалась: у неё были небольшие ожоги, однако Татьяна говорит, что после пережитого нуждается в психологической помощи.

Дмитрий Жеуров окончил Омское военное танковое училище, был кадровым военным, служил в Германии. В запас ушёл после вывода контингента из ГДР. В Москву из Сочи он переехал два года назад.

«Дмитрий для нас очень близкий человек, — добавляет Татьяна. — Я сказала Карине, что, пока я своими глазами не увижу какие-то доказательства, что его нет, я не поверю. Буквально за день до теракта он сказал мне, что потратил 500 тыс. рублей из своих сбережений на помощь фронту. Говорил, что и сам бы поехал на СВО, но не может из-за хромоты. Он не мог оставаться в стороне и делал то, что было нужно».

Теракт был тщательно спланирован

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. По данным следствия, четыре террориста ворвались в здание, начав расстреливать собравшихся на выступление группы «Пикник» зрителей, после чего разлили горючую жидкость в зале и подожгли. Согласно последним данным, в теракте погибли 139 человек, включая троих детей.

В ночь на 23 марта по подозрению в совершении преступления были задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни.

«После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на автомобиле в сторону российско-украинской границы. В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов», — сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве подчеркнули, что теракт был тщательно спланирован: «Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике». После совершения террористического акта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне, отметили в ЦОС ФСБ. Сейчас задержанные находятся под арестом.