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Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу теракта в «Крокусе»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу теракта в «Крокусе» в Красногорске.
Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, — да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет — по-другому их называть нельзя», — сказал он.

Ранее актёр Дмитрий Назаров вместо того, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», записал издевательское стихотворение.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT призвал лишить актёра Дмитрия Назарова почётного звания «Народный артист России» после его поста в соцсетях.

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