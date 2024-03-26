Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу теракта в «Крокусе» в Красногорске.

«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, — да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет — по-другому их называть нельзя», — сказал он.

Ранее актёр Дмитрий Назаров вместо того, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», записал издевательское стихотворение.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT призвал лишить актёра Дмитрия Назарова почётного звания «Народный артист России» после его поста в соцсетях.